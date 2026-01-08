Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 34 सालों के करियर में कोई अवॉर्ड न मिलने पर छलका रोहित शेट्टी का दर्द, कहा-मैंने 17 फिल्में की और कोई भी अवॉर्ड नहीं मिला

34 सालों के करियर में कोई अवॉर्ड न मिलने पर छलका रोहित शेट्टी का दर्द, कहा-मैंने 17 फिल्में की और कोई भी अवॉर्ड नहीं मिला

Edited By suman prajapati, Updated: 08 Jan, 2026 05:25 PM

rohit shetty expressed disappointment at not receiving awards in 34 year career

फिल्ममेकर और स्क्रीनराइटर रोहित शेट्टी, जिन्होंने अपने नाम नहीं, बल्कि काम से पहचान बनाई है। उन्होंने अपने तीन दशकों से अधिक के करियर में इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं। ‘गोलमाल’, ‘सिंघम’, ‘चेन्नई एक्सप्रेस’, ‘सिंबा’ और ‘सूर्यवंशी’ जैसी फिल्मों...

मुंबई. फिल्ममेकर और स्क्रीनराइटर रोहित शेट्टी, जिन्होंने अपने नाम नहीं, बल्कि काम से पहचान बनाई है। उन्होंने अपने तीन दशकों से अधिक के करियर में इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं। ‘गोलमाल’, ‘सिंघम’, ‘चेन्नई एक्सप्रेस’, ‘सिंबा’ और ‘सूर्यवंशी’ जैसी फिल्मों के लिए उन्हें खूब सराहा गया। लेकिन अफसोस 34 सालों के सफर में उन्हें आज तक कोई अवॉर्ड नहीं मिला और यह चीज उन्हें हमेशा चुभती है। हाल ही में रोहित शेट्टी ने खुद को कोई अवॉर्ड न मिलने पर खुलकर बात की।
 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रोहित शेट्टी का मानना है कि अवॉर्ड्स से दूर-दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा- 'मेरा और अवॉर्ड्स का दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मैंने 17 फिल्में की और कोई भी अवॉर्ड नहीं मिला, मुझे सिर्फ अवॉर्ड्स शो को होस्ट करने के लिए बुलाया जाता है।'

 

PunjabKesari

और ये भी पढ़े


रोहित ने आगे कहा, 'किसी भी फिल्म की सक्सेस का दुख पॉइंट यह है कि चाहे वह कितनी भी बड़ी हिट क्यों ना हो, ऑडियंस कभी 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होती। इसके पीछे की वजह भी लैंग्वेज बैरियर है। इसके अलावा हमें बॉलीवुड, टॉलीवुड या कॉलीवुड कहने पर ज्यादा प्राउड नहीं होना चाहिए, हमें हिंदी सिनेमा के तौर पर पहचाना जाना चाहिए, इंडियन सिनेमा या तेलुगु सिनेमा।'

आगे ग्लोबल सिनेमा को लेकर रोहित शेट्टी ने  कहा कि सोशल मीडिया की वजह से आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आज हर राज्य का बच्चा जानता है कि कौन सा हीरो किस इंडस्ट्री से है। अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर ऐसा सिनेमा बनाएं, जिसे ग्लोबल लेवल पर पहचान मिले। जब हम इंटरनेशनल मंच पर पहुंचेंगे, तब ये नहीं पूछा जाएगा कि वो किस राज्य से है, बल्कि ये कहा जाएगा कि वो भारतीय एक्टर, फिल्म या प्रोड्यूसर है।”


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!