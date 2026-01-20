बॉयफ्रेंड संग सिटी में स्पॉट हुईं रिहाना ने अपने फैशन सेंस से दी सबको मात, डेनिम आउटफिट में दिखीं बेहद ग्लैमरस

पॉप स्टार रिहाना का अपने लुक्स से सुर्खियों में रहना अच्छे से आता है। वो आए दिन एक से बढ़कर एक लुक में सिटी में स्पॉट होती हैं और सारी लाइमलाइट चुरा लेती हैं। वहीं, एक बार रिहाना न्यूयॉर्क सिटी में बीती रात अपने यूनिक फैशन सेंस से सबका ध्यान खींचती...

न्यूयॉर्क. पॉप स्टार रिहाना का अपने लुक्स से सुर्खियों में रहना अच्छे से आता है। वो आए दिन एक से बढ़कर एक लुक में सिटी में स्पॉट होती हैं और सारी लाइमलाइट चुरा लेती हैं। वहीं, एक बार रिहाना न्यूयॉर्क सिटी में बीती रात अपने यूनिक फैशन सेंस से सबका ध्यान खींचती नजर आईं, जहां से उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं।





सिंगर से बिजनेस मोगुल बनीं 37 वर्षीय रिहाना अपने बॉयफ्रेंड रैपर A$AP Rocky को ‘सैटरडे नाइट लाइव’ में सपोर्ट करने पहुंची थीं और उसके बाद सिटी में स्पॉट हुईं।

इस खास मौके पर रिहाना ने लाइट वॉश डेनिम बॉम्बर जैकेट पहनी, जिसे उन्होंने हल्के से ज़िप किया हुआ है। इसके साथ उन्होंने फेडेड ब्लू बूटकट जींस कैरी की, जिसमें क्रीम और ब्राउन फर डीटेलिंग उनके लुक को और भी स्टाइलिश बना रही है। ठंड से बचने के लिए उन्होंने गले में एक सॉफ्ट और फ्लफी स्कार्फ लपेट रखा है।

अपने आउटफिट को लग्ज़री टच देते हुए रिहाना ने लुई वुइटन का छोटा सा मोनोग्राम मिंक हैंडबैग कैरी किया।

वहीं, उनके लुक की सबसे खास झलक थी टाइगर-प्रिंट पॉइंटी टो Alaïa हील्स, जो पूरे लुक में बोल्ड स्टाइल स्टेटमेंट जोड़ रही हैं। इसके अलावा उन्होंने एक लंबा फ्रिंज्ड फर स्कार्फ भी लिया हुआ, जिसे उन्होंने अपने हाथों पर कैज़ुअली ड्रेप किया है।

मेकअप की बात करें तो रिहाना ने अपने ही ब्रांड Fenty Beauty के प्रोडक्ट्स से मेकअप किया, जिसमें उनका ग्लैमरस लुक और भी निखर कर सामने आया। बड़े ब्राउन सनग्लासेस के साथ उन्होंने अपने स्टाइल को कंप्लीट किया। हमेशा की तरह रिहाना का यह लुक भी फैशन लवर्स के बीच चर्चा का विषय बन गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।