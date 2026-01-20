Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बॉयफ्रेंड संग सिटी में स्पॉट हुईं रिहाना ने अपने फैशन सेंस से दी सबको मात, डेनिम आउटफिट में दिखीं बेहद ग्लैमरस

बॉयफ्रेंड संग सिटी में स्पॉट हुईं रिहाना ने अपने फैशन सेंस से दी सबको मात, डेनिम आउटफिट में दिखीं बेहद ग्लैमरस

Edited By suman prajapati, Updated: 20 Jan, 2026 06:23 PM

rihanna spotted with her boyfriend impressed everyone with her fashion sense

पॉप स्टार रिहाना का अपने लुक्स से सुर्खियों में रहना अच्छे से आता है। वो आए दिन एक से बढ़कर एक लुक में सिटी में स्पॉट होती हैं और सारी लाइमलाइट चुरा लेती हैं। वहीं, एक बार रिहाना न्यूयॉर्क सिटी में बीती रात  अपने यूनिक फैशन सेंस से सबका ध्यान खींचती...

न्यूयॉर्क. पॉप स्टार रिहाना का अपने लुक्स से सुर्खियों में रहना अच्छे से आता है। वो आए दिन एक से बढ़कर एक लुक में सिटी में स्पॉट होती हैं और सारी लाइमलाइट चुरा लेती हैं। वहीं, एक बार रिहाना न्यूयॉर्क सिटी में बीती रात  अपने यूनिक फैशन सेंस से सबका ध्यान खींचती नजर आईं, जहां से उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं।


 PunjabKesari
सिंगर से बिजनेस मोगुल बनीं 37 वर्षीय रिहाना अपने बॉयफ्रेंड रैपर A$AP Rocky को ‘सैटरडे नाइट लाइव’ में सपोर्ट करने पहुंची थीं और उसके बाद सिटी में स्पॉट हुईं।

PunjabKesari

इस खास मौके पर रिहाना ने लाइट वॉश डेनिम बॉम्बर जैकेट पहनी, जिसे उन्होंने हल्के से ज़िप किया हुआ है। इसके साथ उन्होंने फेडेड ब्लू बूटकट जींस कैरी की, जिसमें क्रीम और ब्राउन फर डीटेलिंग उनके लुक को और भी स्टाइलिश बना रही है। ठंड से बचने के लिए उन्होंने गले में एक सॉफ्ट और फ्लफी स्कार्फ लपेट रखा है।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

अपने आउटफिट को लग्ज़री टच देते हुए रिहाना ने लुई वुइटन का छोटा सा मोनोग्राम मिंक हैंडबैग कैरी किया।

PunjabKesari

 

वहीं, उनके लुक की सबसे खास झलक थी टाइगर-प्रिंट पॉइंटी टो Alaïa हील्स, जो पूरे लुक में बोल्ड स्टाइल स्टेटमेंट जोड़ रही हैं। इसके अलावा उन्होंने एक लंबा फ्रिंज्ड फर स्कार्फ भी लिया हुआ, जिसे उन्होंने अपने हाथों पर कैज़ुअली ड्रेप किया है।

PunjabKesari

मेकअप की बात करें तो रिहाना ने अपने ही ब्रांड Fenty Beauty के प्रोडक्ट्स से मेकअप किया, जिसमें उनका ग्लैमरस लुक और भी निखर कर सामने आया। बड़े ब्राउन सनग्लासेस के साथ उन्होंने अपने स्टाइल को कंप्लीट किया। हमेशा की तरह रिहाना का यह लुक भी फैशन लवर्स के बीच चर्चा का विषय बन गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!