Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • लॉस एंजेलिस में स्पॉट हुईं Kendall Jenner, स्पोर्टी लुक में तस्वीरें हुईं वायरल

लॉस एंजेलिस में स्पॉट हुईं Kendall Jenner, स्पोर्टी लुक में तस्वीरें हुईं वायरल

Edited By suman prajapati, Updated: 22 Feb, 2026 06:06 PM

kendall jenner spotted in los angeles in a sporty look

अमेरिकी सुपरमॉडल और रियलिटी टीवी स्टार Kendall Jenner एक बार फिर अपने स्टाइलिश लुक को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्हें लॉस एंजेलिस में स्पॉट किया गया, जहां उनका स्पोर्टी और चिक अंदाज़ देखने को मिला। इस दौरान की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब...

लॉस एंजेलिस. अमेरिकी सुपरमॉडल और रियलिटी टीवी स्टार Kendall Jenner एक बार फिर अपने स्टाइलिश लुक को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्हें लॉस एंजेलिस में स्पॉट किया गया, जहां उनका स्पोर्टी और चिक अंदाज़ देखने को मिला। इस दौरान की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

PunjabKesari


लुक की बात करें तो 30 वर्षीय केंडल जेनर ने इस दौरान व्हाइट कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और मैचिंग लाउंज पैंट पहनी। उन्होंने पैंट की इलास्टिक कमर को थोड़ा मोड़कर पहना, जिससे उनका फिट फिगर और एब्स साफ नजर आ रहे थे।

 PunjabKesari

और ये भी पढ़े

 

 

बताया जा रहा है कि वह मेबोर्न होटल से बाहर निकलते हुए नजर आईं। उनके इस कैजुअल लेकिन स्टाइलिश अंदाज ने लोगों का ध्यान खींच लिया।

PunjabKesari


केंडल ने अपने इस आउटफिट को ब्लैक और व्हाइट ओवरसाइज़ एडिडास ट्रैक जैकेट के साथ पूरा किया। वहीं पैरों में उन्होंने ब्लैक एडिडास सुपरस्टार स्नीकर्स पहने, जिन पर ब्रांड की पहचान वाली तीन व्हाइट स्ट्राइप्स साफ दिखीं।


PunjabKesari

 

सुपरमॉडल ने अपने लंबे काले बालों को सेंटर पार्टिंग के साथ खुला छोड़ा। हाल ही में उन्होंने एक कैंपेन के लिए अपनी आइब्रोज को ब्लीच कराया था, जिसके बाद उनका लुक और भी अलग नजर आ रहा है।
 
 

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!