ओसीओला के साथ के साथ इवेंट में स्पॉट हुए जॉन हैम, पत्नी के कंधे पर हाथ रख दिए जबरदस्त पोज

एंटरटेनमेंट डेस्क. हॉलीवुड एक्टर और द मॉर्निंग शो फेम जॉन हैम इन दिनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक इवेंट के दौरान उनकी पत्नी ओसीओला अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं। इस दौरान दोनों ने कैमरे के सामने जबरदस्त पोज दिए, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

लुक की बात करें तो ओसीओला ने व्हाइट कलर का बेल्टेड हॉल्टर कैटसूट पहना, जिसमें चेस्ट एरिया पर कट-आउट डिजाइन था। अपने 5 फीट 11 इंच लंबे स्लिम फिगर के साथ ओसीओला बेहद कॉन्फिडेंट और एलिगेंट दिखीं।



वहीं जॉन हैम भी इस दौरान ब्लैक कोट-पैंट में काफी डैशिंग लगे। दोनों रेड कार्पेट पर मीडिया के कैमरों के लिए जबरदस्त पोज देते दिखे।



जॉन और ओसीओला की लव स्टोरी

बता दें, जॉन हैम और ओसीओला की मुलाकात साल 2013-2014 के बीच AMC के पॉपुलर शो मैड मेन के सातवें सीजन के फिनाले के दौरान हुई थी। उस वक्त जॉन हैम, फिल्म निर्माता और लेखक जेनिफर वेस्टफेल्ट के साथ रिश्ते में थे। हालांकि, 18 साल लंबे इस रिश्ते का अंत साल 2015 में हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह रिश्ता इसलिए टूट गया क्योंकि जॉन का व्यवहार धीरे-धीरे पार्टनर से ज्यादा मैनेजर या माता-पिता जैसा हो गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2017 में जॉन हैम को पहली बार मैसाचुसेट्स में जन्मीं ओसीओला के साथ एक कॉफी शॉप से निकलते हुए देखा गया था। हालांकि, दोनों ने 2022 तक अपने रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया और उसी साल रेड कार्पेट पर एक कपल के रूप में नजर आए।

करियर फ्रंट पर भी व्यस्त हैं जॉन हैम

वर्क फ्रंट की बात करें तो जॉन हैम इन दिनों Apple TV+ की चर्चित सीरीज Your Friends & Neighbors को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में इस सीरीज को दूसरे सीजन की रिलीज से पहले ही तीसरे सीजन के लिए भी रिन्यू कर दिया गया है। सीरीज का दूसरा सीजन 3 अप्रैल को रिलीज होने जा रहा है।

