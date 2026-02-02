व्हाइफ हैली संग ग्रैमी अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट पर स्पॉट हुए जस्टिन बीबर, ब्लैक ट्विनिंग में दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

Edited By suman prajapati, Updated: 02 Feb, 2026 05:53 PM
लॉस एंजिल्स. पॉप सुपरस्टार जस्टिन बीबर ने 2026 ग्रैमी अवॉर्ड्स में एक बार फिर धमाकेदार वापसी की। रविवार को आयोजित इस प्रतिष्ठित समारोह में उन्होंने लंबे समय बाद रेड कार्पेट पर शिरकत की, जिसने फैंस और मीडिया दोनों का ध्यान खींच लिया। यह जस्टिन की म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े मंच पर चार साल बाद पहली मौजूदगी रही।
इस खास मौके पर जस्टिन के साथ उनकी पत्नी और मॉडल-से-कॉस्मेटिक्स मोगुल हैली बीबर भी नजर आईं।
दोनों ने ऑल-ब्लैक आउटफिट में रेड कार्पेट पर एंट्री ली और एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आए। उनका स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
रेड कार्पेट पर जस्टिन और हैली ने सिर्फ फैशन ही नहीं, बल्कि एक मैसेज भी दिया। दोनों ने ‘ICE OUT’ लिखा हुआ पिन पहना था, जो अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) और मौजूदा राजनीतिक हालात के खिलाफ एक विरोध का प्रतीक माना जा रहा है।
31 वर्षीय जस्टिन बीबर को इस साल ग्रैमी अवॉर्ड्स में परफॉर्मर के तौर पर भी कन्फर्म किया गया है। लॉस एंजेलिस के Crypto.com Arena में आयोजित इस भव्य समारोह में उनका लाइव परफॉर्मेंस फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। इससे पहले जस्टिन ने 2022 में ग्रैमी स्टेज पर परफॉर्म किया था, जहां उन्होंने गिवियन और डेनियल सीज़र के साथ मिलकर अपना सुपरहिट गाना ‘Peaches’ पेश किया था, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा था।
चार साल के ब्रेक के बाद ग्रैमी अवॉर्ड्स में जस्टिन बीबर की यह वापसी उनके करियर के लिए एक अहम मोड़ मानी जा रही है। उनकी मौजूदगी, परफॉर्मेंस और रेड कार्पेट स्टेटमेंट—तीनों ही वजहों से वह इस बार ग्रैमी 2026 के सबसे चर्चित सितारों में से एक बन गए हैं।