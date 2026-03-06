Main Menu

कैलिफोर्निया में गिरफ्तार हुईं ब्रिटनी स्पीयर्स, अरेस्ट के अगले ही दिन पुलिस ने किया रिहा

Edited By suman prajapati, Updated: 06 Mar, 2026 02:41 PM

britney spears arrested in california released after her arrest

अमेरिकन सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है। सिंगर को बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अरेस्ट के अगले ही दिन उन्हें रिहा कर दिया। अब ब्रिटनी को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, आइए जानते हैं माजरा..

एंटरटेनमेंट डेस्क. अमेरिकन सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है। सिंगर को बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अरेस्ट के अगले ही दिन उन्हें रिहा कर दिया। अब ब्रिटनी को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, आइए जानते हैं माजरा..
 
एक वेबसाइट के मुताबिक हॉलीवुड सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स को बुधवार रात दक्षिणी कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया गया। अगली सुबह उन्हें रिहा भी कर दिया गया। अब सिंगर ब्रिटनी को 4 मई को कोर्ट में पेश होना है। 

PunjabKesari


अब ब्रिटनी को किस मामले में गिरफ्तार किया गया, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आए है।
 
कौन हैं ब्रिटनी स्पीयर्स 
ब्रिटनी स्पीयर्स एक जानी मानी अमेरिकन सिंगर हैं। उन्हें प्रिंसेस ऑफ पॉप म्यूजिक कहा था। अपने अपनी सिंगिंग के साथ-साथ बोल्ड अवतार को लेकर भी चर्चा में रहती हैं।  


 

