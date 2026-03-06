कैलिफोर्निया में गिरफ्तार हुईं ब्रिटनी स्पीयर्स, अरेस्ट के अगले ही दिन पुलिस ने किया रिहा

अमेरिकन सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है। सिंगर को बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अरेस्ट के अगले ही दिन उन्हें रिहा कर दिया। अब ब्रिटनी को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, आइए जानते हैं माजरा..

एक वेबसाइट के मुताबिक हॉलीवुड सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स को बुधवार रात दक्षिणी कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया गया। अगली सुबह उन्हें रिहा भी कर दिया गया। अब सिंगर ब्रिटनी को 4 मई को कोर्ट में पेश होना है।



अब ब्रिटनी को किस मामले में गिरफ्तार किया गया, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आए है।



कौन हैं ब्रिटनी स्पीयर्स

ब्रिटनी स्पीयर्स एक जानी मानी अमेरिकन सिंगर हैं। उन्हें प्रिंसेस ऑफ पॉप म्यूजिक कहा था। अपने अपनी सिंगिंग के साथ-साथ बोल्ड अवतार को लेकर भी चर्चा में रहती हैं।



