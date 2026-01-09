Bollywood Top 10: तारा सुतारिया-वीर पहाड़िया का हुआ ब्रेकअप! 'द राजा साब' की रिलीज होते ही पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे संजय दत्त

एक्ट्रेस तारा सुतारिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने उनके फैंस को चौंका दिया है। कहा जा रहा है कि तारा सुतारिया का वीर पहाड़िया कथित तौर पर अलग हो गए हैं। हालांकि, उनके इस फैसले की अभी वजह नहीं पता चल पाई है। वहीं, फिल्म 'द राजा साब' के...

मुंबई. एक्ट्रेस तारा सुतारिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने उनके फैंस को चौंका दिया है। कहा जा रहा है कि तारा सुतारिया का वीर पहाड़िया कथित तौर पर अलग हो गए हैं। हालांकि, उनके इस फैसले की अभी वजह नहीं पता चल पाई है। वहीं, फिल्म 'द राजा साब' के रिलीज होते ही एक्टर संजय दत्त नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंच गए हैं और वहां पूजा अर्चना कर फिल्म की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा है। इस दौरान की एक्टर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आई हैं। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें...

सोशल मीडिया पर उड़ी अविका गौर की प्रेग्नेंसी की खबरें, एक्ट्रेस ने किया खारिज, बोलीं- यह बिल्कुल सच नहीं है

'बालिका वधु' फेम अविका गौर ने अपने पति मिलिंद चंदवानी संग बीते दिन एक व्लॉग शेयर किया था और बताया था कि यह साल उनके लिए बेहद खास रहने वाला है। उनकी जिंदगी में जल्द ही एक बदलाव आने वाला है और ये बहुत शानदार है। इसके बाद फैंस कयास लगाने लगे कि शादी के तीन महीने बाद ही अविका प्रेग्नेंट है, जिसे लेकर कपल बेहद एक्साइटड है। वहीं, अब फैंस द्वारा प्रेग्नेंसी की खबरें फैलाने के कयासों पर अविका गौर ने अपने चुप्पी तोड़ी है और अपनी एक्साइटमेंट के पीछे का राज बताया है।







तारा सुतारिया-वीर पहाड़िया का हुआ ब्रेकअप! एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट विवाद के बाद दोनों के रिश्ते आई दरार





बी-टाउन इंडस्ट्री में रिश्ते बनना और बिगड़ना आम सी बात हो गई है। आए दिन किसी के ब्रेकअप तो किसी के क्लोज-अप की खबर सामने आई रहती है। हाली ही में एक्ट्रेस तारा सुतारिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने उनके फैंस को चौंका दिया है। कहा जा रहा है कि तारा सुतारिया का वीर पहाड़िया कथित तौर पर अलग हो गए हैं।





‘जन नायकन’ के बाद विजय के फिल्मों से संन्यास पर मालविका मोहनन ने जाहिर की निराशा

एक्ट्रेस मालविका मोहनन इस वक्त हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘द राजा साब’ को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी इस फिल्म के साथ ही तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ भी 9 जनवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन फिल्म सेंसर सर्टिफिकेट न मिल पाने के कारण इसकी रिलीज टल गई। फिल्म का मामला अभी भी मद्रास हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में हाल ही में ‘द राजा साब’ एक्ट्रेस ने थलापति विजय को लेकर बात की और उनके फिल्मों से संन्यास लेने पर निराशा जाहिर की है।





‘बॉर्डर 2’ में वरुण धवन को ट्रोल करने पर भड़कीं निर्माता निधि दत्ता, कहा- उन सभी राष्ट्र-विरोधी लोगों को..



एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का पहला गाना ‘घर कब आओगे’ रिलीज हुआ, जो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। गाने को काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन इसमें वरुण धवन की एक्टिंग और डांस स्टेप्स को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। इन सब के बीच अब हाल ही में ‘बॉर्डर 2’ की सह-निर्माता निधि दत्ता वरुण धवन के सपोर्ट में उतरी हैं और उन्होंने ट्रोलर्स की फटकार लगाई है।

तलाक के बाद जय से ली 5 करोड़ की एलिमनी? ट्रोलर्स की बातों से चढ़ा माही विज का पारा, कहा- ड्रामा पसंद नहीं

टीवी एक्ट्रेस माही विज और जय भानुशाली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। इस मशहूर कपल ने कुछ दिनों पहले ही अपने तलाक की घोषणा की और अपने फैसले से सबको चौंका दिया। जय और माही शादी के पूरे 15 साल बाद अलग हो गए हैं। उनके तलाक के बाद लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। कई यूजर्स ने दावा किया कि जय अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते थे इस वजह से दोनों अलग हो गए। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो माही पर 5 करोड़ एलिमनी लेने का आरोप भी लगाया। इन सब बातों के बीच हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और गलत खबरें फैलाने वालों पर भड़ास निकाली है।

ऑस्कर की जनरल एंट्री लिस्ट में पहुंचीं होम्बले फिल्म्स की दो बड़ी फिल्में, ‘महावतार नरसिम्हा’ और ‘कांतारा: चैप्टर 1’ ने दर्ज कराई मौजूदगी





भारत के प्रतिष्ठित और दूरदर्शी प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। साल 2025 में रिलीज़ हुई उसकी दो बहुचर्चित फिल्मों — ‘महावतार नरसिम्हा’ (Mahavatar Narsimha) और ‘कांतारा: चैप्टर 1’ (Kantara: Chapter 1) — को ऑस्कर की जनरल एंट्री लिस्ट के लिए आधिकारिक तौर पर भेजा गया है। इस उपलब्धि के साथ भारतीय सिनेमा को एक बार फिर वैश्विक मंच पर पहचान मिलने की उम्मीद जगी है।

पेरेंट्स बनने से पहले ही पुलकित सम्राट ने सोच लिया बच्चों का फ्यूचर, कहा- उन्हें नेपो किड्स बनाउंगा ताकि दिक्कत न हो



बॉलीवुड कपल पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा ने मार्च, 2024 को शादी रचाई थी, जिसके बाद हमेशा दोनों के बीच प्यार भरी बॉन्डिंग देखने को मिली है। वहीं, हाल ही में पुलकित ने अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में बात हुए कुछ ऐसा कह दिया कि उनपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं।





35 दिनों बाद धुरंधर देख झूम उठीं खुशबू सुंदर, अक्षय खन्ना की एक्टिंग को लेकर बोलीं-विनोद खन्ना स्वर्ग से मुस्कुरा रहे होंगे

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' को रिलीज हुए 35 दिन हो गए हैं और यह लगातार बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। कमाई के मामले में भी यह सारे रिकॉर्ड तोड़ती दिख रही है। हर कोई फिल्म देखने के बाद इसकी तारीफ करता नजर आ रहा है। मूवी में अक्षय खन्ना के किरदार की अलग ही तारीफ हो रही है। वहीं, हाल ही में एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने भी धुरंधर देखी और इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाई। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए मूवी पर अपना रिव्यू दिया है।



मद्रास हाई कोर्ट ने थलापति विजय की ‘जना नायगन’ पर सुनाया बड़ा फैसला, फिल्म को मिया UA सर्टिफिकेट

थलपति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘जना नायगन’ को लेकर चल रहा सेंसर सर्टिफिकेट विवाद अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। फिल्म की रिलीज से ठीक पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से क्लियरेंस न मिलने के कारण इसके प्रदर्शन पर रोक लग गई थी। यह फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सर्टिफिकेट में देरी की वजह से मेकर्स को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।



'द राजा साब' की रिलीज के पहले दिन पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे संजय दत्त, माथे पर तिलक लगाए और गले में मालाएं पहने आए नजर



संजय दत्त और प्रभास स्टारर फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। वहीं, फिल्म के रिलीज होते ही एक्टर संजय दत्त नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंच गए हैं और वहां पूजा अर्चना कर फिल्म की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा है। इस दौरान की एक्टर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आई हैं।

