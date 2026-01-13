बेड पर लेटी अप्सरा सी पत्नी को पिज्जा खिलाते नजर आए निक, हुस्न का कहर बरपाती पति के प्यार में खोईं दिखीं प्रियंका

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 में शामिल हुई थी, जहां वह पति निक जोनस संग रेड कार्पेट पर जबरदस्त केमिस्ट्री बनाती नजर आई थीं और अपने ग्लैमरस लुक से हर किसी का ध्यान खींचती दिखीं थी। वहीं, इस अवॉर्ड शो में शामिल होने...

मुंबई. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 में शामिल हुई थी, जहां वह पति निक जोनस संग रेड कार्पेट पर जबरदस्त केमिस्ट्री बनाती नजर आई थीं और अपने ग्लैमरस लुक से हर किसी का ध्यान खींचती दिखीं थी। वहीं, इस अवॉर्ड शो में शामिल होने के बाद प्रियंका ने अपने पति संग नई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं, जहां वो अपनी बोल्डनेस और स्टाइलिश लुक से सबका दिल जीतती नजर आ रही हैं।

शेयर की गई लेटेस्ट फोटोज में प्रियंका का बेहद बोल्ड अंदाज और पति निक संग जबरदस्त बॉन्ड देखने को मिल रहा है। लुक की बात करें तो इस दौरान व्हाइट सैटिन फिनिश गाउन में बेहद गॉर्जियस लग रही हैं।





ऑफ-शोल्डर डिजाइन और बॉडी-हगिंग फिट उनके इस आउटफिट को बेहद एलिगेंट बना रहा है। ड्रेस की सॉफ्ट शाइन उनकी स्किन के नेचुरल ‘गोल्डन ग्लो’ को और निखार रही है, जिससे उनका लुक और भी रॉयल लग रहा है।

प्रियंका ने अपने इस स्टनिंग लुक को मिनिमल एक्सेसरीज के साथ स्टाइल किया है। हाथ में एक स्टाइलिश बैग, सिंपल हील्स और हल्की-फुल्की जूलरी उनके पूरे आउटफिट को क्लासी टच दे रही है। मेकअप की बात करें तो उन्होंने सटल टोन, सॉफ्ट आई-मेकअप और नेचुरल लिप शेड चुना है, जो उनके लुक को फ्रेश और ग्रेसफुल बना रहा है। एक्ट्रेस ने बालों को सॉफ्ट वेव्स में ओपन रखा गया है, जो उनके ग्लैमर को और बढ़ा रहा है।

वहीं निक जोनस भी ब्लैक सूट में बेहद डैशिंग लग रहे हैं। क्लासिक टक्सीडो, व्हाइट शर्ट और बो-टाई के साथ उनका लुक काफी शार्प और स्टाइलिश लग रहा है।

इन तस्वीरों में सिर्फ फैशन ही नहीं, बल्कि प्रियंका और निक के बीच का प्यार और मजबूत बॉन्ड भी साफ झलकता है। एक तस्वीर में प्रियंका पिज्जे के साथ लेटी दिख रही हैं और उनके पति निक पिज्जा स्लाइस हाथ में लिए उनके पास बैठे है।

वहीं, एक फोटो में वह पति के हाथों से पिज्जा खाती दिख रही है। अगली फोटो में निकयांका एक दूसरे के प्यार में खोए दिख रहे हैं।

जबकि अन्य फोटोज में प्रियंका सोलो पोज देते हुए ग्लैमर का तड़का लगा रही हैं।

गौरतलब है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने साल 2018 में शादी की थी। शादी के बाद से ही दोनों एक-दूसरे के लिए मजबूत सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं।