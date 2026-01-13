Main Menu

बेड पर लेटी अप्सरा सी पत्नी को पिज्जा खिलाते नजर आए निक, हुस्न का कहर बरपाती पति के प्यार में खोईं दिखीं प्रियंका

Edited By suman prajapati, Updated: 13 Jan, 2026 04:33 PM

priyanka chopra looks gorgeous in white gown seen lost in her husband s love

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 में शामिल हुई थी, जहां वह पति निक जोनस संग रेड कार्पेट पर जबरदस्त केमिस्ट्री बनाती नजर आई थीं और अपने ग्लैमरस लुक से हर किसी का ध्यान खींचती दिखीं थी। वहीं, इस अवॉर्ड शो में शामिल होने...

मुंबई. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 में शामिल हुई थी, जहां वह पति निक जोनस संग रेड कार्पेट पर जबरदस्त केमिस्ट्री बनाती नजर आई थीं और अपने ग्लैमरस लुक से हर किसी का ध्यान खींचती दिखीं थी। वहीं, इस अवॉर्ड शो में शामिल होने के बाद प्रियंका ने अपने पति संग नई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं, जहां वो अपनी बोल्डनेस और स्टाइलिश लुक से सबका दिल जीतती नजर आ रही हैं।

PunjabKesari

शेयर की गई लेटेस्ट फोटोज में प्रियंका का बेहद बोल्ड अंदाज और पति निक संग जबरदस्त बॉन्ड देखने को मिल रहा है। लुक की बात करें तो इस दौरान व्हाइट सैटिन फिनिश गाउन में बेहद गॉर्जियस लग रही हैं।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े


 

ऑफ-शोल्डर डिजाइन और बॉडी-हगिंग फिट उनके इस आउटफिट को बेहद एलिगेंट बना रहा है। ड्रेस की सॉफ्ट शाइन उनकी स्किन के नेचुरल ‘गोल्डन ग्लो’ को और निखार रही है, जिससे उनका लुक और भी रॉयल लग रहा है।

PunjabKesari

प्रियंका ने अपने इस स्टनिंग लुक को मिनिमल एक्सेसरीज के साथ स्टाइल किया है। हाथ में एक स्टाइलिश बैग, सिंपल हील्स और हल्की-फुल्की जूलरी उनके पूरे आउटफिट को क्लासी टच दे रही है। मेकअप की बात करें तो उन्होंने सटल टोन, सॉफ्ट आई-मेकअप और नेचुरल लिप शेड चुना है, जो उनके लुक को फ्रेश और ग्रेसफुल बना रहा है। एक्ट्रेस ने बालों को सॉफ्ट वेव्स में ओपन रखा गया है, जो उनके ग्लैमर को और बढ़ा रहा है।

वहीं निक जोनस भी ब्लैक सूट में बेहद डैशिंग लग रहे हैं। क्लासिक टक्सीडो, व्हाइट शर्ट और बो-टाई के साथ उनका लुक काफी शार्प और स्टाइलिश लग रहा है।  
इन तस्वीरों में सिर्फ फैशन ही नहीं, बल्कि प्रियंका और निक के बीच का प्यार और मजबूत बॉन्ड भी साफ झलकता है। एक तस्वीर में प्रियंका पिज्जे के साथ लेटी दिख रही हैं और उनके पति निक पिज्जा स्लाइस हाथ में लिए उनके पास बैठे है।

PunjabKesari

वहीं, एक फोटो में वह पति के हाथों से पिज्जा खाती दिख रही है। अगली फोटो में निकयांका एक दूसरे के प्यार में खोए दिख रहे हैं।

PunjabKesari

जबकि अन्य फोटोज में प्रियंका सोलो पोज देते हुए ग्लैमर का तड़का लगा रही हैं।

PunjabKesari

 

गौरतलब है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने साल 2018 में शादी की थी। शादी के बाद से ही दोनों एक-दूसरे के लिए मजबूत सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं।  

