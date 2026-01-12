बेटी वामिका के 5वें बर्थडे पर अनुष्का शर्मा का खास पोस्ट, लिखा- 'जो तुम्हें नहीं जानता, उस वर्जन में..

Edited By suman prajapati, Updated: 12 Jan, 2026 01:32 PM
मुंबई. एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भले ही इन दिनों पर्दे से दूर है, लेकिन सोशल मीडिया पर वह खासी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में अनुष्का की लाडली वामिका शर्मा 5 साल की हो गई हैं। ऐसे में बेटी के बर्थडे के खास मौके पर एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया।
दरअसल, अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका कोहली 11 जनवरी को पूरे 5 साल की हो गईं। इस मौके पर एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट रीशेयर किया, जो मदरहुड की खूबसूरती और उससे आने वाले बदलावों को बयां करता है।
पोस्ट में लिखा गया- मां बनना इंसान को उन तरीकों से बदल देता है, जो जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, और यह जरूरी नहीं कि मां बनने के बाद कोई पहले जैसा ही रहे। इस मैसेज के जरिए मदरहुड को पूरी तरह अपनाने की बात कही गई थी। इस विचार से खुद को जोड़ते हुए अनुष्का ने एक बेहद पर्सनल नोट लिखा। उन्होंने लिखा- “मैं अपने उस वर्जन में वापस नहीं जाना चाहती, जो तुम्हें नहीं जानता था, मेरी बच्ची। 11 जनवरी 2021।”
इस एक लाइन ने साफ कर दिया कि मां बनने के बाद उनकी जिंदगी और सोच किस तरह बदल गई है। अनुष्का का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी भावनाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
अनुष्का की शादी और बच्चे
गौरतलब है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 11 दिसंबर 2017 को शादी की थी। इसके बाद 11 जनवरी 2021 को उन्होंने अपनी बेटी वामिका का स्वागत किया। अब वामिका पांच साल की हो चुकी हैं। इसके अलावा कपल एक बेटे के माता-पिता भी हैं, जिसका नाम अकाय है। अनुष्का ने 15 फरवरी 2024 को अकाय को जन्म दिया था।
फिलहाल अनुष्का शर्मा पूरी तरह से अपने परिवार पर फोकस कर रही हैं और इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए हैं। वह लंदन में अपने पति और बच्चों के साथ एक सुकूनभरी जिंदगी जी रही हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो अनुष्का मां बनने के बाद झूलन गोस्वामी की बायोपिक ‘चकदा एक्सप्रेस’ के जरिए फिल्मों में वापसी करने वाली हैं। हालांकि इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।