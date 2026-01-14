Wedding Reception: मैरून गाउन में अप्सरा लगीं नूपुर की पति संग रॉयल केमिस्ट्री, दुल्हनिया की ड्रेस ठीक करते दिखे स्टेबिन

एक्ट्रेस नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन 10 और 11 जनवरी को दो अलग-अलग रीति रिवाजों से शादी के बंधन में बंध चुके हैं। कपल की शादी उदयपुर में परिवार और खास दोस्तों के बीच धूमधाम से हुई और अब ये न्यूलीवेड कपल मुंबई लौट आया है। मुंबई लौटते ही नूपुर और...

मुंबई. एक्ट्रेस नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन 10 और 11 जनवरी को दो अलग-अलग रीति रिवाजों से शादी के बंधन में बंध चुके हैं। कपल की शादी उदयपुर में परिवार और खास दोस्तों के बीच धूमधाम से हुई और अब ये न्यूलीवेड कपल मुंबई लौट आया है। मुंबई लौटते ही नूपुर और स्टेबिन ने बीती रात बॉलीवुड इंडस्ट्री के अपने दोस्तों को ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी दी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वहीं, अपनी वेडिंग पार्टी में न्यूलीवेड कपल अपने लुक से सबका दिल जीतता नजर आया। तो आइए डालते हैं एक नजर नूपुर-स्टेबिन की इन तस्वीरों पर...



लुक की बात करें तो रिसेप्शन पार्टी में नूपुर सेनन ने मैरून कलर का ऑफ-शोल्डर गाउन पहना, जिसमें वह अप्सरा सी नजर आईं।

इस गाउन के साथ मैचिंग सीक्वेंस वाली वेल अटैच थी, जिसे उन्होंने अपने बन हेयरस्टाइल के साथ स्टाइल किया।

नूपुर ने अपने आउटफिट को हैवी नेकलेस और ईयररिंग्स, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ा और मांग में सिंदूर से कंप्लीट किया।

स्मोकी आई मेकअप उनके एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक को और भी निखारता दिखा। कई तस्वीरों में वह अपने हाथों पर लगी स्टेबिन बेन के नाम की मेहंदी फ्लॉन्ट करती नजर आईं।

दूसरी ओर, स्टेबिन बेन भी अपने लुक में किसी से कम नहीं लगे। उन्होंने ऑल-ब्लैक शेरवानी पहनी, जिसे मैचिंग शूज़ के साथ स्टाइल किया। उनका यह क्लासिक और रॉयल अंदाज़ लोगों को खूब पसंद आया। रिसेप्शन के दौरान स्टेबिन और नूपुर ने एक साथ कैमरे के सामने जमकर पोज दिए। कुछ पलों में स्टेबिन अपनी दुल्हन की ड्रेस ठीक करते नजर आए, जिससे दोनों के बीच प्यार भरी केमिस्ट्री देखने को मिली।

इस खास मौके पर नूपुर की बहन और बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन भी सबका ध्यान खींचने में सफल रहीं। कृति ने ग्रीन कलर की वेलवेट साड़ी को स्लीवलेस ब्लाउज के साथ कैरी किया था। मैचिंग जूलरी और ओपन हेयरस्टाइल में वह बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थीं। कृति ने अपनी बहन और जीजा के साथ कई तस्वीरें भी खिंचवाईं, जो सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही हैं।

