  • Wedding Reception: मैरून गाउन में अप्सरा लगीं नूपुर की पति संग रॉयल केमिस्ट्री, दुल्हनिया की ड्रेस ठीक करते दिखे स्टेबिन

Edited By suman prajapati, Updated: 14 Jan, 2026 11:37 AM

nupur sanon and stebin ben hosted grand wedding reception in mumbai

एक्ट्रेस नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन 10 और 11 जनवरी को दो अलग-अलग रीति रिवाजों से शादी के बंधन में बंध चुके हैं। कपल की शादी उदयपुर में परिवार और खास दोस्तों के बीच धूमधाम से हुई और अब ये न्यूलीवेड कपल मुंबई लौट आया है। मुंबई लौटते ही नूपुर और...

मुंबई. एक्ट्रेस नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन 10 और 11 जनवरी को दो अलग-अलग रीति रिवाजों से शादी के बंधन में बंध चुके हैं। कपल की शादी उदयपुर में परिवार और खास दोस्तों के बीच धूमधाम से हुई और अब ये न्यूलीवेड कपल मुंबई लौट आया है। मुंबई लौटते ही नूपुर और स्टेबिन ने बीती रात बॉलीवुड इंडस्ट्री के अपने दोस्तों को ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी दी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वहीं, अपनी वेडिंग पार्टी में न्यूलीवेड कपल अपने लुक से सबका दिल जीतता नजर आया। तो आइए डालते हैं एक नजर नूपुर-स्टेबिन की इन तस्वीरों पर...

PunjabKesari


लुक की बात करें तो रिसेप्शन पार्टी में नूपुर सेनन ने मैरून कलर का ऑफ-शोल्डर गाउन पहना, जिसमें वह अप्सरा सी नजर आईं।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

इस गाउन के साथ मैचिंग सीक्वेंस वाली वेल अटैच थी, जिसे उन्होंने अपने बन हेयरस्टाइल के साथ स्टाइल किया।

PunjabKesari

नूपुर ने अपने आउटफिट को हैवी नेकलेस और ईयररिंग्स, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ा और मांग में सिंदूर से कंप्लीट किया।

PunjabKesari

स्मोकी आई मेकअप उनके एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक को और भी निखारता दिखा। कई तस्वीरों में वह अपने हाथों पर लगी स्टेबिन बेन के नाम की मेहंदी फ्लॉन्ट करती नजर आईं।

PunjabKesari

दूसरी ओर, स्टेबिन बेन भी अपने लुक में किसी से कम नहीं लगे। उन्होंने ऑल-ब्लैक शेरवानी पहनी, जिसे मैचिंग शूज़ के साथ स्टाइल किया। उनका यह क्लासिक और रॉयल अंदाज़ लोगों को खूब पसंद आया। रिसेप्शन के दौरान स्टेबिन और नूपुर ने एक साथ कैमरे के सामने जमकर पोज दिए। कुछ पलों में स्टेबिन अपनी दुल्हन की ड्रेस ठीक करते नजर आए, जिससे दोनों के बीच प्यार भरी केमिस्ट्री देखने को मिली।

PunjabKesari

इस खास मौके पर नूपुर की बहन और बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन भी सबका ध्यान खींचने में सफल रहीं। कृति ने ग्रीन कलर की वेलवेट साड़ी को स्लीवलेस ब्लाउज के साथ कैरी किया था। मैचिंग जूलरी और ओपन हेयरस्टाइल में वह बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थीं। कृति ने अपनी बहन और जीजा के साथ कई तस्वीरें भी खिंचवाईं, जो सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही हैं।
 

PunjabKesari

