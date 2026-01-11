क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर झूठे आरोप लगा बुरी फंसी खुशी मुखर्जी, हुआ 100 करोड़ की मानहानि का केस

एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी आए दिन मुंबई में स्पॉट होती रहती है, जहां वो अपनी बोल्डनेस और बेबाक बयानों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती हैं। वहीं, पिछले दिनों खुशी ने भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को लेकर एक टिप्पणी की थी, जो उन्हीं पर भारी पड़ गई है। उनके...

मुंबई. एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी आए दिन मुंबई में स्पॉट होती रहती है, जहां वो अपनी बोल्डनेस और बेबाक बयानों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती हैं। वहीं, पिछले दिनों खुशी ने भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को लेकर एक टिप्पणी की थी, जो उन्हीं पर भारी पड़ गई है। उनके बयान के चलते उनके खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा हुआ है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा..









दरअसल, पिछले दिनों एक इवेंट में खुशी मुखर्जी से पूछा गया था कि उन्हें कौन सा क्रिकेटर पसंद है और वह किसे डेट करना चाहेंगी ? इसपर खुशी ने कहा कि वह किसी भी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती हैं। मेरे पीछे बहुत से क्रिकेटर पड़े थे। वह कौन सा क्रिकेटर है.... हां, शायद सूर्यकुमार यादव। वह मुझे बहुत मैसेज करते थे, लेकिन हमारी बहुत बातचीत नहीं होती है। मुझे किसी के साथ जुड़ना पसंद नहीं है। मुझे कोई भी लिंक-अप पसंद नहीं है। अब उनका ये बयान उन्हीं पर भारी पड़ता दिख रहा है।

100 करोड़ की मानहानि का केस और गिरफ्तारी की मांग

क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर झूठे आरोप लगाने के चलते खुशी मुखर्जी के खिलाफ गाजीपुर में 100 करोड़ रुपये का मानहानि का केस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं गाजीपुर SP डॉ. इरज राजा से खुशी मुखर्जी को जल्द से जल्द गिरफ्तार तक करने की मांग की गई है।

हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी तक खुशी मुखर्जी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

