बॉयफ्रेंड की मौत के बाद बर्बाद हुई जिंदगी, खानी पड़ी जेल की हवा, छलका एक्ट्रेस का दर्द, कहा- हमें भगवान की नहीं..

Edited By suman prajapati, Updated: 11 Jan, 2026 01:59 PM

after her boyfriend s death life was ruined actress expressed her pain

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के लिए साल 2020 उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर साबित हुआ, जिसकी पीड़ा से वह आज तक पूरी तरह उबर नहीं पाई हैं। इस साल उन्होंने एक के बाद एक ऐसी घटनाओं का सामना किया, जिसने उनकी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी को पूरी तरह झकझोर...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के लिए साल 2020 उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर साबित हुआ, जिसकी पीड़ा से वह आज तक पूरी तरह उबर नहीं पाई हैं। इस साल उन्होंने एक के बाद एक ऐसी घटनाओं का सामना किया, जिसने उनकी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में नाम सामने आने के बाद उनकी जिंदगी में उथल-पुथल मच गई। इसके साथ ही ड्रग्स केस से जुड़ी जांच के चलते रिया को गंभीर आरोपों और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालात इतने बिगड़े कि उन्हें अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ जेल भी जाना पड़ा। वहीं, अब हाल ही में रिया ने अपनी जिंदगी के उस काले दौर को याद करते हुए अपना दर्द बयां किया।

 

पॉडकास्ट में छलका दर्द

हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने अपने पॉडकास्ट के जरिए अपनी जिंदगी के बुरे पन्ने के बारे में खुलकर बात की और बताया कि सुशांत की मौत के बाद किस तरह उनकी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई थी। हर तरफ से सवाल, आरोप और निगेटिविटी ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। रिया ने कहा कि साल 2020 उनके लिए ऐसा अंधेरा लेकर आया था, जिससे बाहर निकलकर रोशनी तक पहुंचने में उन्हें काफी वक्त लगा। उन्होंने माना कि उस समय उन्हें खुद पर भरोसा बनाए रखना भी मुश्किल हो गया था।

दोस्तों का मिला मजबूत सहारा
रिया के अनुसार, अगर उनके दोस्त उस मुश्किल समय में उनके साथ खड़े नहीं होते तो उनके लिए इससे बाहर आने में काफी समय लग जाता।

 

 

 

पिता ने कही थी भावुक बात
रिया ने बताया कि उनके पिता ने उनसे एक बहुत ही भावुक बात कही थी। पिता अक्सर कहते थे कि अगर ये लड़कियां नहीं होतीं तो उनका परिवार पूरी तरह टूट जाता। उनके पिता का कहना है कि 'हमारे घर में भगवान की नहीं, बल्कि इन लड़कियों की फोटो होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनका परिवार उस मुश्किल दौर से बाहर आ सका है।'

बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून 2020 को मौत की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया था। एक्टर की मौत के बाद उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगे थे। इसी दौरान ड्रग्स केस में फंसने के बाद वह गिरफ्तार भी हुई थईं। हालांकि, 2025 में उन्हें इस मामले में रिया को क्लीन चिट मिल गई और उनके खिलाफ कोई दोष नहीं पाया गया।

