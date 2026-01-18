आमिर खान ने फैमिली समेत लिया टाटा मुंबई मैराथन में हिस्सा, दामाद  नूपुर ने 42 KM दौड़ लगाकर किया सबको हैरान

Edited By suman prajapati, Updated: 18 Jan, 2026 02:15 PM
मुंबई. बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आमिर खान आज 18 जनवरी 2026 को मुंबई की सड़कों पर टाटा मुंबई मैराथन में शामिल हुए, जहां उनके साथ उनकी पूर्व पत्नी किरण राव, बेटी आयरा खान, बेटे जुनैद खान और आजाद खान, साथ ही दामाद नूपुर शिखरे ने भी दौड़ लगाई। इस दौरान एक्टर काफी जोश में नजर आए और उन्होंने इस मैराथन में शामिल होने पर अपनी बात भी सामने रखी।
टाटा मुंबई मैराथन 2026 में शामिल हुए आमिर खान ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा, 'दिव्यांग लोगों में जो जोश और उत्साह हमने देखा, वो सचमुच बहुत प्रेरणादायक था। ये हमारा पहली बार मैराथन में भाग लेना था और मुंबई के लोगों का जज्बा देखकर हम हैरान रह गए। मेरे फिट रहने का आसान मंत्र है - जो खाओगे, वही बन जाओगे। इसलिए हमेशा स्वस्थ खाना खाओ।'
जब आमिर से पूछा गया कि उन्हें मैराथन में आने की प्रेरणा कहां से मिली, तो उन्होंने अपनी बेटी आयरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, 'सच बताऊं तो मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था। मेरी बेटी आयरा मुझे जबरदस्ती यहां लाई हैं। उसी ने सबको इंस्पायर किया है।'
इसके साथ ही आमिर ने फिटनेस मंत्र भी बताया और कहा, 'आप वही बनते हैं, जो आप खाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है सही डाइट। उसके बाद 8 घंटे की अच्छी नींद, और आखिर में वर्कआउट। अगर डाइट और नींद सही नहीं तो सिर्फ जिम से फायदा नहीं होगा।'
बता दें, इस मैराथन में आमिर खान, किरण राव, आयरा खान और आजाद ने 5.9 किमी की रनिंग की, तो जुनैद ने 10 किमी की दौड़ लगाई। वहीं, आमिर के दामाद नूपुर शिखरे ने फुल मैराथन यानी 42 किमी की दौड़ लगाकर सबको हैरान कर दिया।