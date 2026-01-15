गर्लफ्रेंड गौरी संग आमिर खान ने ली 'हैप्पी पटेल' की स्क्रीनिंग में ली एंट्री, हाथों में हाथ थामे दिखी कपल की जबरदस्त केमिस्ट्री

Edited By suman prajapati, Updated: 15 Jan, 2026 11:29 AM

एक्टर आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के तले बनी फिल्म हैप्पी पटेल रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं, बुधवार रात को फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की गई, जहां कई सेलेब्स ने शिरकत की। वहीं, एक्टर आमिर खान इस मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट...

मुंबई. एक्टर आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के तले बनी फिल्म हैप्पी पटेल रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं, बुधवार रात को फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की गई, जहां कई सेलेब्स ने शिरकत की। वहीं, एक्टर आमिर खान इस मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ पहुंचे, जहां दोनों की केमिस्ट्री सबका ध्यान खींच ले गई। अब कपल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।







सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आमिर खान ने स्क्रीनिंग में गौरी का हाथ थाम एंट्री की और पैपराजी को जमकर पोज दिए।

इस दौरान गौरी स्प्रैट ग्रे टॉप और ब्लैक पैंट में काफी स्टाइलिश लगीं। खुले बालों और लाइट मेकअप से उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया।

वहीं, आमिर खान ब्लैक ब्लेजर और डेनिम पैंट में हमेशा की तरह डैशिंग लुक में नजर आए। इस दौरान एक साथ दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनीं।

दोनों हाथों में हाथ थाम पोज देते दिखे और उनके चेहरे पर हल्की स्माइल भी लोगों का दिल खुश करती दिखी। फैंस कपल की इन तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं।

आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के तले बनी 'हैप्पी पटेलः खतरनाक जासूस' का निर्देशन मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और एक्टर वीर दास कर रहे हैं और यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है।