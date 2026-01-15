इस मंत्री ने सलमान खान को बताया 'देशद्रोही', कहा-हिंदुओं से कमाता है और मुसलमानों को सपोर्ट करता

सुपरस्टार सलमान खान की जहां देश भर में बड़ी तादाद में फैन फॉलोइंग हैं। वहीं, कई लोग ऐसे भी हैं, जो उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में जुटे रहते है। वहीं, हाल ही में एक मंत्री ने सलमान खान पर तीखा हमला बोला है और उनको देशद्रोही बताते हुए फांसी की मांग...

मुंबई. सुपरस्टार सलमान खान की जहां देश भर में बड़ी तादाद में फैन फॉलोइंग हैं। वहीं, कई लोग ऐसे भी हैं, जो उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में जुटे रहते है। वहीं, हाल ही में एक मंत्री ने सलमान खान पर तीखा हमला बोला है और उनको देशद्रोही बताते हुए फांसी की मांग की है।



यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने पाकिस्तान का नाम लेते हुए सलमान खान पर हमला बोला है और कहा कि, ''सलमान खान देशद्रोही है और वो पाकिस्तान से प्यार करता है। उसको पाकिस्तान चला जाना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन-मटक्का दिखाकर पैसा कमाता है लेकिन समर्थन के वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है और बांग्लादेश को सपोर्ट करता है। वो हिंदुओं से कमाता है और मुसलमानों को सपोर्ट करता है।''



इतना ही नहीं, उन्होंने सलमान खान को देशद्रोही बताते हुए फांसी तक की मांग कर डाली है।



हालांकि, मंत्री की इस टिप्पणी पर फिलहाल सलमान खान का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। वो इस वक्त अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर काफी बिजी हैं। इस फिल्म में उनके साथ चित्रांगदा सिंह नजर आने वाली हैं।

