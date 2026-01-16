Main Menu

वो अपने वादों पर हमेशा खरे उतरते हैं..नूपुर-स्टेबिन को आशीर्वाद देने पहुंचे सलमान तो कृति सेनन के जीजा ने पोस्ट कर जताया आभार

Edited By suman prajapati, Updated: 16 Jan, 2026 02:46 PM

stebin ben thanked salman khan for coming at their reception party

एक्ट्रेस नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन इन दिनों बी-टाउन इंडस्ट्री के न्यूलीवेड कपल हैं। दोनों ने 10 और 11 जनवरी को उदयपुर में भव्य शादी रचाई है और इसके बाद 13 जनवरी को कपल ने मुंबई में ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन दिया, जिसमें बॉलीवुड और म्यूजिक...

मुंबई. एक्ट्रेस नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन इन दिनों बी-टाउन इंडस्ट्री के न्यूलीवेड कपल हैं। दोनों ने 10 और 11 जनवरी को उदयपुर में भव्य शादी रचाई है और इसके बाद 13 जनवरी को कपल ने मुंबई में ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन दिया, जिसमें बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की। इस खास मौके पर कपल को आशीर्वाद देने एक्टर सलमान खान भी पहुंचे थे, जो अपने अंदाज से सबका दिल जीतते नजर आए थे। वहीं, हाल ही में स्टेबिन बेन ने वेडिंग पार्टी में शिरकत करने के लिए सलमान खान का स्पेशल धन्यवाद किया है।

PunjabKesari

 

स्टेबिन बेन ने खुलकर की भाईजान की तारीफ

स्टेबिन बेन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिसेप्शन पार्टी में आशीर्वाद देने पहुंचे सलमान खान के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कीं और दिल खोलकर उनकी तारीफ की। स्टेबिन ने लिखा- सलमान खान हमेशा अपने वादों पर खरे उतरते हैं और इंडस्ट्री के इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद अपने करीबियों के लिए हर समय मौजूद रहते हैं। आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए सब कुछ है। थैंक यू भाई जान। लव यू सो मच। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Stebin Ben (@stebinben)

शेयर की गई इन तस्वीरों में सलमान खान न्यूलीवेड स्टेबिन और नूपुर संग पोज देते नजर आ रहे हैं। इस दौरान कपल की खुशी देखते ही बन रही है। फैंस स्टेबिन की इस पोस्ट को खूब लाइक कर रहे हैं और कई सेलेब्स भी उनके इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं।
 

 
उदयपुर में हुई थी नूपुर और स्टेबिन की शादी

 

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी उदयपुर में बड़े ही खूबसूरत और निजी अंदाज में हुई थी। शादी की रस्में 9 जनवरी को हल्दी समारोह के साथ शुरू हुईं, जिसके बाद संगीत नाइट का आयोजन हुआ। कपल ने पहले क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से और फिर हिंदू परंपराओं के अनुसार सात फेरे लिए।
 

