दिवंगत एक्टर राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला का निधन, Nicole Kidman और Keith Urban का हुआ तलाक..पढ़ें मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें

Edited By suman prajapati, Updated: 08 Jan, 2026 06:05 PM

मनोरंजन जगत से हाल ही में एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। दिवंगत दिग्गज एक्टर राजेंद्र कुमार की पत्नी और एक्टर कुमार गौरव की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। शुक्ला कुमार का निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि कुमार गौरव के परिवार की ओर से की गई है।...

मुंबई. मनोरंजन जगत से हाल ही में एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। दिवंगत दिग्गज एक्टर राजेंद्र कुमार की पत्नी और एक्टर कुमार गौरव की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। शुक्ला कुमार का निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि कुमार गौरव के परिवार की ओर से की गई है। वहीं, ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस निकोल किडमैन और ग्रैमी विनिंग सिंगर कीथ उर्बन ने हाल ही में अपना दो दशक का रिश्ता खत्म कर लिया है। तलाक की अर्जी देने के चार महीने बाद अब ये कपल हमेशा-हमेशा के लिए अलग हो गया है। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें..
 

  
मानहानि मामले में कंगना रनौत को बड़ा झटका, 15 जनवरी को कोर्ट में नहीं हुई पेश तो खाएंगी जेल की हवा?

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को हाल ही में मानहानि मामले में बड़ा झटका लगा है। बठिंडा कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि कंगना को 15 जनवरी को हर हाल में अदालत के सामने पेश होना होगा। अगर वह तय तारीख पर पेश नहीं होती हैं, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है, साथ ही उनकी जमानत भी रद्द हो सकती है।
 
 
नूपुर सेनन की शादी के लिए उदयपुर पहुंचा परिवार, बॉयफ्रेंड संग नजर आईं कृति 

एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन अब अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही हैं। नूपुर जल्द ही मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन संग शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। दोनों की शादी को लेकर काफी समय से चर्चाएं चल रही थीं और अब यह फैमिली रॉयल वेडिंग के लिए उदयपुर रवाना हो गई है।
 

ओटीटी रिलीज से पहले विवादों में घिरी ‘मस्ती 4’, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी और विवेक ओबेरॉय स्टारर एडल्ट कॉमेडी फिल्म ‘मस्ती 4’ एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह इसकी ओटीटी रिलीज नहीं बल्कि एक कानूनी विवाद है। सिनेमाघरों में रिलीज के करीब डेढ़ महीने बाद अब फिल्म के निर्माताओं पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगा है, जिससे फिल्म मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है।
 

19 साल के रिश्ते का अंतः Nicole Kidman और Keith Urban का तलाक, हमेशा के लिए अलग हुईं राहें

नए साल की शुरुआत में ही कई सेलिब्रेटीज के अलग होने की खबरें मिल रही है। पिछले दिनों फेमस टीवी कपल जय भानुशाली और माही विज ने अपनी 15 साल की शादी तोड़कर सबको हैरान कर दिया। वहीं, अब हॉलीवुड इंडस्ट्री से भी ऐसी खबर सामने आ रही है। ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस निकोल किडमैन और ग्रैमी विनिंग सिंगर कीथ उर्बन ने हाल ही में अपना दो दशक का रिश्ता खत्म कर लिया है। तलाक की अर्जी देने के चार महीने बाद अब ये कपल हमेशा-हमेशा के लिए अलग हो गया है।
 
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी के घर आना वाला है नन्हा मेहमान? कहा- ये साल उनके लिए बेहद ही खास होने वाला है
एक्ट्रेस अविका गौर ने पिछले साल 30 सितंबर को नेशनल टीवी पर दुनिया के सामने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी रचाई थी। वहीं, अब शादी के महज तीन महीनों बाद ही उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर खबर सामने आ रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि, उनके एक वीडियो से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने पति मिलिंद संग जल्द ही गुड न्यूज शेयर करने वाली है।
 
दिवंगत एक्टर राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला का निधन, इंडस्ट्री में शोक की लहर

मनोरंजन जगत से हाल ही में एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। दिवंगत दिग्गज एक्टर राजेंद्र कुमार की पत्नी और एक्टर कुमार गौरव की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। शुक्ला कुमार का निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि कुमार गौरव के परिवार की ओर से की गई है। उनके निधन की खबर आते ही फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।
 

जिस बच्चे को कल गोद में उठाया था, आज उसे कंधों पर..अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर मनोज मुंतशिर ने का छलका दर्द
वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल की कार्डिएक अरेस्ट से मौत हो गई। न्यूयॉर्क में स्कीइंग दुर्घटना के बाद अस्पताल में उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट आया और महज 49 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई, जिससे पूरा देश स्तब्ध है। वहीं, हाल ही में गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर ने चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
 
 
मेरा समान पैक कर दो मुझे घर छोड़कर जाना है..गोला की बात सुन रो पड़ी भारती सिंह
 फेमस कॉमेडियन भारती सिंह कुछ दिनों पहले ही दूसरे बच्चे की मां बनी हैं। उन्होंने 19 दिसंबर, 2025 को अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया, जिसके बाद वह लगातार सुर्खइयों में बनी हुई हैं। अब हाल ही में भारती ने अपना एक नया व्लॉग शेयर किया, जिसमें वह खूबर रोती नजर आ रही है। वह बताती है कि गोला ने उसे ऐसी बात कह दी, जिससे उन्हें बहुत रोना आ गया।
 

दिल्‍ली मस्‍ज‍िद विवाद में पुलिस ने प्रिंस नरूला को किया गिरफ्तार? वायरल वीडियो पर एक्टर ने खुद बताई सच्चाई 

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ घंटों से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ‘बिग बॉस 9’ के विजेता और टीवी के मशहूर एक्टर प्रिंस नरूला को पुलिस अधिकारियों के साथ चलते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो के सामने आते ही कई यूजर्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि प्रिंस नरूला को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है और यह कार्रवाई कथित तौर पर एक फेक न्यूज फैलाने के मामले से जुड़ी है। यहां तक कहा गया कि मस्जिद गिराने से जुड़ी अफवाह फैलाने के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया गया है। हालांकि, इन तमाम अटकलों पर अब खुद प्रिंस नरूला ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।
 


भीड़ का शिकार होने की घटना पर पहली बार बोलीं निधि अग्रवाल-अति किसी भी चीज की बुरी होती है
एक्ट्रेस निधि अग्रवाल पिछले साल दिसंबर में हैदराबाद के एक इवेंट में भीड़ का शिकार हो गई थीं। भीड़ के लोगों ने एक्ट्रेस को इस तरह घेरा था कि उनका वहां से निकलना मुश्किल हो गया था और कड़ी मशक्कत के बाद वह अपनी कार तक पहुंची थी, जिसके बाद उन्हें राहत की सांस आई थी। वहीं, अब कई दिनों बाद हाल ही में निधि ने इस घटना पर रिएक्ट किया है। 

