  • पेरेंट्स बनने से पहले ही पुलकित सम्राट ने सोच लिया बच्चों का फ्यूचर, कहा- उन्हें नेपो किड्स बनाउंगा ताकि दिक्कत न हो

Edited By suman prajapati, Updated: 09 Jan, 2026 03:25 PM

pulkit samrat planned his children s future saying i will make them nepo kids

. बॉलीवुड कपल पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा ने मार्च, 2024 को शादी रचाई थी, जिसके बाद हमेशा दोनों के बीच प्यार भरी बॉन्डिंग देखने को मिली है। वहीं, हाल ही में पुलकित ने अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में बात हुए कुछ ऐसा कह दिया कि उनपर सवाल उठने शुरू...

मुंबई. बॉलीवुड कपल पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा ने मार्च, 2024 को शादी रचाई थी, जिसके बाद हमेशा दोनों के बीच प्यार भरी बॉन्डिंग देखने को मिली है। वहीं, हाल ही में पुलकित ने अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में बात हुए कुछ ऐसा कह दिया कि उनपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं।


 
हाल ही में एक इंटरव्यू में पुलकिस सम्राट ने कहा, 'मैं और कीर्ति दोनों ही बी-टाउन से हैं और दोनों ही आउटसाइडर हैं, मगर हमारे बच्‍चों को कोई दिक्‍कत नहीं होगी। हम दोनों का एजेंडा ये है कि हमारे जो बच्चे हो नेपो किड हो। मैं तो उन्‍हें नेपो किड्स बनाउंगा। ऐसे में अब पुलकित का ये बयान काफी वायरल हो रहा है।

भले ही पुलकित ने ये बात मजाकिया लहजे में कही हो, लेकिन अब यूजर्स उन्हें ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।


  
वर्कफ्रंट पर पुलकित सम्राट
काम की बात करें तो पुलकित सम्राट जल्द ही 'राहु केतु' फिल्म में नजर आएंगे। हाल ही में उनकी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म में पुलकित के अलावा वरुण शर्मा, चंकी पांडे, अमित सियाल, मनु ऋषि चड्ढा, पीयूष मिश्रा और शालिनी पांडे जैसे सितारे नजर आएंगे। यह फिल्म 16 जनवरी को रिलीज होगी।

