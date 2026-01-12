प्रशांत तमांग का पार्थीव शरीर देख फूट-फूट कर रोईं पत्नी, रोती मां और दिवंगत पिता को देख 4 साल की बेटी ने खोई सुध-बुध

मशहूर सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं रहे। बीते दिन 11, जनवरी को उनके अचानक निधन की खबर ने सबको तोड़ दिया। वहीं, आज प्रशांत अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस बीच, उनके आखिरी पलो से एक भावुक वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी की...

मुंबई. मशहूर सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं रहे। बीते दिन 11, जनवरी को उनके अचानक निधन की खबर ने सबको तोड़ दिया। वहीं, आज प्रशांत अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस बीच, उनके आखिरी पलो से एक भावुक वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। वीडियो में प्रशांत की चार साल की मासूम बेटी अपने पिता के पार्थिव शरीर के पास खड़ी नजर आ रही है।

बेटी का वीडियो देख भावुक हुए लोग

सामने आए वीडियो में एयरपोर्ट पर प्रशांत तमांग की पत्नी अपने पति के पार्थिव शरीर के सामने फूट-फूटकर रोती नजर आ रही है। गहरे सदमे में वह बेसुध सी नजर आ रही हैं। उनके पास खड़ी उनकी चार साल की बेटी कभी अपने पिता को देखती है, तो कभी अपनी रोती हुई मां को। मासूम बच्ची बार-बार अपनी मां को देखकर रो पड़ती है और फिर चुप हो जाती है, मानो वह इस सच्चाई को समझ ही नहीं पा रही हो कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग बेहद भावुक हो गए हैं और हर कोई परिवार के प्रति संवेदना जता रहा है।

पिता-बेटी का पुराना वीडियो भी वायरल

इस दुखद वीडियो के साथ-साथ प्रशांत तमांग और उनकी बेटी का एक पुराना प्यारा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पिता और बेटी साथ में “आई लव यू डैडी…” गाना गाते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो प्रशांत ने 15 दिसंबर 2025 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। इसके अलावा उन्होंने बेटी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी शेयर की थीं।

कैसे हुआ प्रशांत तमांग का निधन?

बता दें,‘इंडियन आइडल सीजन 3’ के विजेता रहे प्रशांत तमांग का रविवार को कार्डियक अरेस्ट के कारण अचानक निधन हो गया। वहीं, उनकी पत्नी ने एएनआई से बातचीत में बताया था कि प्रशांत की मौत नींद में सोते वक्त हुई। इस दौरान वह उनके बगल में सो रही थी।



