रजनीकांत के एक्स दामाद संग सात फेरे लेंगी मृणाल ठाकुर, वेलेंटाइन डे पर रचाएंगी शादी?

मुंबई. सोशल मीडिया पर अक्सर साउथ एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और सुपरस्टार धनुष के लिंकअप की खबरें उड़ती रहती हैं। कई बार दावा किया गया है कि एक्ट्रेस इन दिनों शादीशुदा धनुष को डेट कर रही है। वहीं, अब खबर सामने आई है कि ये दोनों स्टार्स जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इतना ही नही, दोनों की वेडिंग डेट भी सामने आई है।





कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि धनुष और मृणाल ठाकुर 14 फरवरी को शादी करने वाले हैं। दोनों ने अपनी जिंदगी के नए सफर को शुरू करने के लिए यानी वेलेंटाइन डे का दिन चुना है।

रिपोर्ट में बताया गया कि कपल की शादी निजी समारोह में होगी, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल होंगे।

हालांकि, इन सब खबरों पर अभी तक मृणाल ठाकुर और धनुष की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है और ना ही दोनों की टीम ने कोई रिएक्शन दिया है।





बता दें कि धनुष की पहली शादी सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या संग हुई थी और उनके इस शादी से उनके दो बच्चे हैं। हालांकि, शादी के कुछ सालों बाद दोनों का तलाक हो गया था। वहीं, मृणला की बात करें तो एक्ट्रेस ने साल 2025 में धनुष संग अपने रिश्ते पर एक बार एक इंटरव्यू में खुलकर बात की थी। उन्होंने धनुष को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए कहा था कि उन्हें और धनुष को लेकर चल रही तमाम अफवाहें अच्छी और मजेदार हैं। एक्ट्रेस ने ये भी साफ कहा था कि फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की स्क्रीनिंग में धनुष खासतौर पर सिर्फ उनके लिए नहीं आए थे। उन्हें अजय देवगन ने इवनाइट किया था इसलिए वह आए थे।