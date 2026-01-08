'जिस बच्चे को कल गोद में उठाया था, आज उसे कंधों पर..अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर मनोज मुंतशिर ने का छलका दर्द

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल की कार्डिएक अरेस्ट से मौत हो गई। न्यूयॉर्क में स्कीइंग दुर्घटना के बाद अस्पताल में उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट आया और महज 49 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई, जिससे पूरा देश स्तब्ध है।...

मुंबई. वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल की कार्डिएक अरेस्ट से मौत हो गई। न्यूयॉर्क में स्कीइंग दुर्घटना के बाद अस्पताल में उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट आया और महज 49 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई, जिससे पूरा देश स्तब्ध है। वहीं, हाल ही में गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर ने चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

मनोज मुंतशिर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो साल पहले अनिल अग्रवाल के परिवार संग मनाई होली की तस्वीर पोस्ट कर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने लिखा, 'कभी-कभी हंसी और खुशी की उम्र इतनी कम होती है कि पलक झपकते ही सब बदल जाता है। यह तस्वीर सिर्फ दो साल पहले की है, जब हमने धूमधाम से होली मनाई थी।'

उन्होंने आगे कहा, 'आज अनिल अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी किरन जी, अपने जीवन की सबसे अंधेरी, दुखद और उदास गली में एक-दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। विश्वास नहीं होता कि जिस बच्चे को कल गोद में उठाया था, आज उसे कंधों पर उठाना है।'



आगे गीतकार ने अग्निवेश को याद करते हुए लिखा कि वह सिर्फ 49 वर्ष की आयु में इस दुनिया से चले गए। शब्दकोश में ऐसा कुछ नहीं है जिसे लिख या बोल के हम संतान-शोक की पीड़ा कम कर सकें लेकिन ईश्वर से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि आपको असहनीय वेदना सहने की ताकत दें।'