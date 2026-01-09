Main Menu

‘जन नायकन’ के बाद विजय के फिल्मों से संन्यास पर मालविका मोहनन ने जाहिर की निराशा, कहा- बड़े पर्दे पर उनकी कमी खलेगी

Edited By suman prajapati, Updated: 09 Jan, 2026 12:18 PM

malavika mohanan expressed disappointment over vijay thalapathy retirement

मुंबई. एक्ट्रेस मालविका मोहनन इस वक्त हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘द राजा साब’ को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी इस फिल्म के साथ ही तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ भी 9 जनवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन फिल्म सेंसर सर्टिफिकेट न मिल पाने के कारण इसकी रिलीज टल गई। फिल्म का मामला अभी भी मद्रास हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में हाल ही में ‘द राजा साब’ एक्ट्रेस ने थलापति विजय को लेकर बात की और उनके फिल्मों से संन्यास लेने पर निराशा जाहिर की है।
 
हाल ही में मालविका मोहनन ने ‘जन नायकन’ के बाद थलापति विजय के सिनेमा से दूरी बनाने पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके सभी प्रशंसकों की तरह मुझे भी बड़े पर्दे पर उनकी कमी खलेगी। उनकी हर फिल्म रिलीज होती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार हो। उनकी फिल्म रिलीज से पहले पूरे तमिलनाडु के माहौल में जबरदस्त जोश और उत्साह होता है। इसे महसूस करने के लिए आपको वास्तव में चेन्नई, तमिलनाडु में होना पड़ेगा। बहुत कम एक्टर अपनी फिल्मों की रिलीज के समय ऐसा माहौल बना पाते हैं।
 
बता दें, मालविका ने थलापति विजय के साथ फिल्म ‘मास्टर’ में काम किया है। उनके साथ काम करने के अपने अनुभव को याद करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि ‘मास्टर’ में उनके साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव रहा। आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप किसी बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं। वह बहुत ही प्यारे, विनम्र और एक बेहतरीन इंसान हैं और आपकी बातों को अच्छे से सुनते हैं। वह सचमुच आपके बारे में जानना चाहते हैं। वह सुनते हैं, लोगों को परखते हैं और उनकी समझ बहुत गहरी है।
 
ऐन मौके पर टली ‘जन नायकन’ की रिलीज
बता दें 'जना नायकन' थलापति विजय की आखिरी फिल्म मानी जा रही है। यह फिल्म 9 जनवरी यानी आज ही रिलीज होनी थी। लेकिन ऐन मौके पर इसकी रिलीज टल गई। मेकर्स ने एक बयान जारी कर बताया कि भारी मन से हम अपने सभी दर्शकों के साथ यह खबर शेयर कर रहे हैं। 9 जनवरी को रिलीज होने वाली 'जन नायकन' की रिलीज कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दी गई है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।
 
वहीं, ‘द राजा साब’ की बात करें तो इसमें मालविका मोहनन एक्टर प्रभास के साथ नजर आई हैं। उनके अलावा इसमें निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, संजय दत्त और बोमन ईरानी जैसे स्टार्स भी अहम रोल में हैं।

