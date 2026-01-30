प्रीमियर नाइट में काइली ने बिखेरा बोल्डनेस का जलवा, स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ लो-राइज मैक्सी स्कर्ट में दिखीं बेहद कातिलाना

Main Menu

30 Jan, 2026

एंटरटेनमेंट डेस्क. हॉलीवुड दिवा काइली जेनर हमेशा अपने लुक्स से लाइमलाइट चुराने में कामयाब रहती हैं। गुरुवार रात लॉस एंजेलिस में आयोजित ‘द मोमेंट’ के प्रीमियर में स्पॉट हुईं, जहां फिर से वह सबका ध्यान अपनी और खींचती नजर आईं। इस खास मौके पर काइली अपने बॉयफ्रेंड और हॉलीवुड एक्टर टिमोथी चालमेट के बिना दिखाई दीं। इस इवेंट से अब काइली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।
PunjabKesari

लुक की बात करें तो प्रीमियर नाइट के लिए काइली ने बेहद स्टाइलिश और बोल्ड लुक चुना। उन्होंने रफल्ड डिज़ाइन वाली स्लीवलेस ब्लाउज़ पहनी, जिसमें उनका टोन्ड मिडरिफ साफ नजर आया।

PunjabKesari

इस टॉप को उन्होंने सिल्की फैब्रिक से बनी लो-राइज ब्लैक मैक्सी स्कर्ट के साथ स्टाइल किया, जो उनके ग्लैमरस अंदाज़ को और निखार रही थी।

PunjabKesari


28 वर्षीय मेकअप मोगुल काइली जेनर इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट के जरिए अपने अभिनय करियर की शुरुआत कर रही हैं। ‘द मोमेंट’ एक टूर-मॉक्यूमेंट्री है, जो ब्रिटिश सिंगर चार्ली एक्ससीएक्स के करियर के अहम दौर, यानी उनके चर्चित BRAT एरा, को दर्शाती है। इस फिल्म को लेकर फैंस और इंडस्ट्री दोनों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

PunjabKesari

लॉस एंजेलिस के फाइन आर्ट्स थिएटर के बाहर रेड कार्पेट पर काइली और चार्ली एक्ससीएक्स की मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींचा।

PunjabKesari

फैशन और फिल्म दोनों ही मोर्चों पर काइली जेनर की यह रात बेहद खास रही, क्योंकि यह न सिर्फ उनके नए प्रोजेक्ट की शुरुआत थी, बल्कि उनके करियर के एक नए अध्याय की भी झलक थी।

PunjabKesari

 

बता दें, बीते कुछ हफ्तों में काइली, टिमोथी चालमेट के साथ अवॉर्ड सीज़न का हिस्सा बनी रही हैं। टिमोथी की फिल्म ‘मार्टी सुप्रीम’ में दमदार परफॉर्मेंस ने उन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन दिलाया है। हालांकि, गुरुवार को दोनों अलग-अलग शहरों में व्यस्त नजर आए। जहां काइली लॉस एंजेलिस में अपनी फिल्म के प्रीमियर में शामिल थीं, वहीं टिमोथी चालमेट न्यूयॉर्क सिटी में एक प्रमोशनल क्यू एंड ए सेशन के बाद बाहर निकलते देखे गए।


 

