साड़ी पहनकर राम मंदिर जाने के लिए किया मना तो खूब रोईं कंगना, दिल का दर्द बयां कर बोलीं- उस वक्त मुझे बहुत अपमानित..

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत किसी न किसी वजह को लेकर आए दिन सुर्खियां बटोरती हैं। वहीं, हाल ही में कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक डिजाइनर को लेकर शॉकिंग खुलासा किया और बताया उन्हें उनकी बात का बहुत बुरा लगा था और वह खूब रोईं थीं। तो आइए जानते हैं कंगना के साथ ऐसा क्या हुआ था..

दरअसल, कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा- ‘मुझे याद है जब मैंने आयोध्या की राम जन्मभूमी जाने के लिए फेमस डिजाइनर मसाबा गुप्ता की साड़ी पहन रखी थी। मसाबा ने अपने स्टाइलिस्ट से कहा कि मैं उनकी डिजाइन की हुई साड़ी पहनकर राम मंदिर नहीं जा सकती। मैं गाड़ी में थी और चेंज करने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

एक्ट्रेस ने कहा- उस वक्त मैंने खुद को बेहद मैंने अपमानित और नीचा महसूस किया। मैं चुपचाप कार में रोती रही। बाद में मसाबा ने बाकी डिजाइनर्स की तरह मुझे अपना नाम और अपने ब्रांड का नाम मेंशन न करने के लिए कहा।

इसके बाद कंगना ने एक और तस्वीर शेयर की, जिससमें वो स्टेज पर परफॉर्म करती नजर आईं। इसके साथ उन्होंने लिखा, ‘मैंने कभी अपनी बहन की शादी में भी कोई परफार्मेंस नहीं दी पर 2016 में जब मसाबा की शादी हुई तो मैंने उसमें डांस किया।’

आखिर में कंगना ने मसाबा के साथ एक और तस्वीर शेयर कर लिखा ‘वामपंथी अपनी नफरत में अंधे हो चुके हैं। आने वाली पीढ़ी को इनसे बचने की जरूरत है।’ इस तस्वीर को साझा कर कंगना ने मसाबा के साथ अपनी टूटी हुई दोस्ती का दर्द भी बयां किया।