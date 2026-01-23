'जिन्हें बहू में बेटी नहीं दिखी..ससुराल में ज्योति संग होता था परायों सा व्यवहार? पवन सिंह की पत्नी का छलका दर्द

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह संग शादी काफी उतार-चढ़ाव से गुजर रही है। दोनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर पिछले काफी समय से सुर्खियां बटोर रहे हैं। खबरें हैं कि ज्योति और पवन सिंह तलाक की प्रीक्रिया से गुजर रहे हैं। हालांकि, एक्टर की पत्नी...

मुंबई.भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह संग शादी काफी उतार-चढ़ाव से गुजर रही है। दोनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर पिछले काफी समय से सुर्खियां बटोर रहे हैं। खबरें हैं कि ज्योति और पवन सिंह तलाक की प्रीक्रिया से गुजर रहे हैं। हालांकि, एक्टर की पत्नी अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर कर पवन पर प्यार बरसाती नजर आती हैं। वहीं, हाल ही में पवन सिंह की मां ने एक बर्थडे पार्टी में कुछ ऐसी बात कह दी, जिसे ज्योति सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है।



दरअसल, हाल ही में गुंजन सिंह की बर्थडे पार्टी में पवन सिंह की मां ने कहा कि मैं चाहती हूं मेरा बेटा जल्दी सुखी हो जाए, उसे छुटकारा मिल जाए।



पवन सिंह की मां के इस स्टेटमेंट के बाद ज्योति सिंह लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया, जो अब डिलीट हो चुका है। उसमें लिखा था-व्यवहार रहा परायों सा, लेकिन अधिकार अपनों सा चहिए। जिन्हें बहू में बेटी नहीं दिखी, उन्हें मां-बाप का सम्मान चाहिए।

ज्योति सिहं के इस पोस्ट को देख लोगों का कहना है कि उन्होंने इन-डायरेक्टली पवन सिंह की मां को ही जवाब दिया है। साथ ही लोगों ने क्यास लगाने शुरू कर दिए कि ज्योति संग ससुराल सही व्यवहार नहीं होता था। उन्हें ससुराल में वो प्यार नहीं मिला जो एक बहू के तौर पर मिलना चाहिए था।



