'सुनील शेट्टी कमेंट कर दें तो..‘बॉर्डर 2’ देखने से पहले यूजर ने रखी ये शर्त, अहान शेट्टी बोले- 'कर दो पापा'

मुंबई. देशभक्ति पर आधारित बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ऐसे में इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। यूजर्स सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर इस फिल्म को देखने को लेकर अलग-अलग तरीकों से अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं। वहीं, हाल ही में बॉर्डर 2 को लेकर एक फैन ने सुनील शेट्टी से ऐसी बात कही, जिसकी रील ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया।

इस फैन ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर करते हुए लिखा कि अगर सुनील शेट्टी उनके पोस्ट पर कमेंट कर दें, तो वह अपनी पत्नी के साथ ‘बॉर्डर 2’ देखने जरूर जाएंगे। यह पोस्ट देखते ही वायरल हो गई और लोगों ने इसे खूब पसंद किया।

अहान शेट्टी ने पापा से की गुजारिश

इस पोस्ट पर सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया तब आई, जब सुनील शेट्टी के बेटे और फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे अहान शेट्टी ने खुद अपने पिता से कमेंट करने की सिफारिश कर दी। अहान ने फैन की रील पर कमेंट करते हुए लिखा, “पापा कर दो” और साथ में हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी लगाया।

सुनील शेट्टी ने जीत लिया फैंस का दिल

आखिरकार सुनील शेट्टी ने अपने फैन की ख्वाहिश पूरी कर दी। उन्होंने पोस्ट पर मजेदार अंदाज में कमेंट करते हुए लिखा, “पहली बार में तुम दोनों जाना, फिर मां-बाप के साथ जाना।” सुनील शेट्टी का यह जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अन्य यूजर भी इस रील पर खूब कमेंट करते नजर आ रहे हैं।

‘बॉर्डर 2’ की दमदार स्टारकास्ट

फिल्म की बात करें तो ‘बॉर्डर 2’ जेपी दत्ता की 1997 में आई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है, जिसमें अहान शेट्टी, सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे। खास बात यह है कि जहां पहले भाग में सुनील शेट्टी ने अहम भूमिका निभाई थी, वहीं इस बार उनके बेटे अहान शेट्टी फिल्म का हिस्सा हैं।