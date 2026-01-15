Main Menu

वोट डालने पहुंची हेमा मालिनी ने ट्रोलर्स को दिया जवाब- 'शिकायत मत करना कि मैं..

Edited By suman prajapati, Updated: 15 Jan, 2026 05:00 PM

एक्ट्रेस हेमा मालिनी कुछ दिन पहले एक स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल हुईं, यहां उन्होंने विनर्स को मेडल दिए थे। इस दौरान हेमा के चेहरे पर स्माइल न देख लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया था। वहीं, अब हाल ही में वोट डालने पहुंची हेमा ने उनका मजाक बनाने वाले...

मुंबई. एक्ट्रेस हेमा मालिनी कुछ दिन पहले एक स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल हुईं, यहां उन्होंने विनर्स को मेडल दिए थे। इस दौरान हेमा के चेहरे पर स्माइल न देख लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया था। वहीं, अब हाल ही में वोट डालने पहुंची हेमा ने उनका मजाक बनाने वाले ट्रोल्स को करारा जवाब दिया।  

दरअसल, हेमा मालिनी 15 जनवरी को BMC चुनाव 2026 में वोट डालने पहुंचीं और इसके बाद पैपराजी को कई पोज दिए। साथ ही उन्होंने कहा- मैं हंस रही हूं, ठीक है? अब शिकायत मत करना कि मैं हंसती नहीं हूं।

शख्स को आया गुस्सा

जब हेमा वहां वोट देने पहुंची तो वहां एक शख्स गुस्सा करता भी नजर आया। वीडियो में दिखाया गया कि हेमा मालिनी मीडिया से बात कर रही थीं। तभी एक शख्स ने कहा कि सेलेब्स को पोलिंग स्टेशन पर स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। हम यहां 60 साल से रह रहे हैं, लेकिन ऐसा हाल कभी नहीं देखा। बहुत खराब मैंनजमेंट है। मैं यहां सुबह 7.45 पर वोट डालने आया था। अब 9.30 हो रहा है, जब मैंने वोट डाला। कोई जवाब देने वाला नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। कोई लोकल वर्कर भी नहीं। तो इस पर हेमा ने कहा- ठीक है मैं बताऊंगी। इसके बाद हेमा कहती हैं- सब लोगों को वोट देने आना चाहिए। जैसे अभी सुबह मैं आ गई हूं वोट देने। मेरे आगे बहुत काम है, वो भी करेंगे। लेकिन सभी को वोट डालने आना चाहिए।
  

