दिशा पाटनी को मिला नया प्यार? कृति की बहन की शादी में 5 साल छोटे सिंगर संग रोमांटिक होती दिखीं एक्ट्रेस

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट गलियारों में चर्चा है कि दिशा को दोबारा प्यार मिल गया है। यह चर्चा तब तेज हुई जब उन्हें हाल ही में एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन की उदयपुर में हुई शादी के दौरान पंजाबी सिंगर तलविंदर के साथ देखा गया। शादी से सामने आए कुछ वीडियो और तस्वीरों में दिशा और तलविंदर बेहद करीब नजर आए, यहां तक कि दोनों हाथों में हाथ थामे भी दिखाई दिए। इसके बाद से ही दोनों की डेटिंग की अटकलें लगाई जाने लगीं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिशा पाटनी काफी रिलैक्स और खुश नजर आ रही हैं, जबकि तलविंदर उनके साथ पूरे वक्त मौजूद दिखते हैं। हालांकि, न तो दिशा और न ही तलविंदर ने इन खबरों को लेकर कोई आधिकारिक बयान दिया है, लेकिन फैंस और नेटिजन्स इन दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं।

इस चर्चा के बीच तलविंदर को लेकर एक और दिलचस्प बात सामने आई है। तलविंदर अपनी पहचान को लेकर हमेशा से रहस्यमयी रहे हैं। वह अक्सर अपने चेहरे पर डरावना पेंट या मास्क लगाए नजर आते हैं और उन्होंने अब तक सार्वजनिक तौर पर अपना असली चेहरा दुनिया को नहीं दिखाया है। यही वजह है कि उनकी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा चर्चा में रहती है।

कौन हैं तलविंदर?

तलविंदर का पूरा नाम तलविंदर सिंह सिद्धू है। उनका जन्म साल 1997 में पंजाब के तरन तारन में हुआ था। वह एक सिंगर होने के साथ-साथ म्यूजिशियन और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं। तलविंदर हिप-हॉप, आर एंड बी, ट्रैप और सिंथ-पॉप जैसे म्यूजिक जॉनर में काम करते हैं और अपने यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं।

साल 2024 में उन्होंने अपना पहला म्यूजिक एल्बम ‘मिसफिट’ रिलीज किया, जिसे काफी सराहना मिली। इसके अलावा, वह दुआ लिपा और जी-ईजी जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स के लिए ओपनिंग एक्ट भी कर चुके हैं। तलविंदर ने लोलापालूजा इंडिया 2025 जैसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में भी परफॉर्म कर अपनी अलग पहचान बनाई है।

फिलहाल दिशा पाटनी और तलविंदर के रिश्ते को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। फैंस दोनों को साथ देखकर उत्साहित हैं और अब सभी को इंतजार है कि क्या ये अफवाहें सच साबित होती हैं या सिर्फ एक इत्तेफाक भर हैं।