  • 'हर कोई पुष्पा बन रहा..अल्ट्रा-माचो इमेज अपनाने के बढ़ते ट्रेंड पर गुलशन देवैया ने कसा तंज, कहा-अति-मर्दानगी भी एक चलन

Edited By suman prajapati, Updated: 08 Jan, 2026 04:43 PM

gulshan devaiah took a dig at the growing trend of adopting an ultra macho image

बॉलीवुड एक्टर गुलशन देवैया इस वक्त काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक्टर ने फिल्मों में लीड एक्टर्स के दाढ़ी रखने और 'पुष्पा' जैसी अल्ट्रा-माचो इमेज अपनाने के बढ़ते ट्रेंड पर तंज कसा। उनका कहना है कि उन्हें ये ट्रेंड काफी थकाऊ लगता है।

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर गुलशन देवैया इस वक्त काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक्टर ने फिल्मों में लीड एक्टर्स के दाढ़ी रखने और 'पुष्पा' जैसी अल्ट्रा-माचो इमेज अपनाने के बढ़ते ट्रेंड पर तंज कसा। उनका कहना है कि उन्हें ये ट्रेंड काफी थकाऊ लगता है।

हर किसी को दाढ़ी की क्या ज़रूरत?

हाल ही में जब एक इंटरव्यू में गुलशन देवैया से पूछा गया कि क्या रणबीर कपूर और रणवीर सिंह जैसे लीड एक्टर्स के एनिमल और धुरंधर में ग्रे शेड किरदार निभाने के बाद नायक और खलनायक के बीच की रेखा धुंधली हो गई है, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “मुझे बस इस बात से दिक्कत है कि हर किसी की दाढ़ी क्यों है। हर किसी को दाढ़ी रखने की क्या ज़रूरत है? सब कोई पुष्पा ही बन रहा है। क्लीन शेव रहने में क्या बुराई है? ये बस एक ट्रेंड है। अति-मर्दानगी भी एक चलन है।

हर लीडिंग हीरो क्यों अल्ट्रा माचो बन रहा है
उन्होंने कहा- कभी-कभी ये बहुत मज़ेदार हो सकता है, लेकिन एक समय के बाद मैं इससे ऊब जाता हूं। हर लीडिंग हीरो क्यों अल्ट्रा माचो बन रहा है। मुझे लगता है कि ऋषभ ने मुझे 'कांतारा' में इसलिए लिया क्योंकि मैं उस किरदार को बस घूरते हुए और पलकें न झपकाते हुए नहीं निभा सकता था।”

देवैया ने कहा, “कहानी के नज़रिए से ज़रूरी बातों को छूने का मेरा तरीका अलग होता। साथ ही, चूंकि लोग आत्माराम (गन्स एंड गुलाब्स, 2023) को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मुझे उन्हें बार-बार याद दिलाना पड़ता है कि वह अच्छा इंसान नहीं है। वह भले ही कूल और मज़ेदार हो, लेकिन ऐसे किरदारों को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। बच्चों को मारने के बारे में सोचना? भला कौन ऐसा करता है? इस बात ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है।”
 
बता दें, गुलशन देवैया ने 'कंतारा चैप्टर 1' में राजा कुलशेखर की भूमिका निभाई थी। उनके अभिनय को खूब पसंद किया गया था। ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। वहीं, अब गुलशन देवैया एक बार फिर सैयामी खेर के साथ पर्दे पर नजर आएंगे। सैयामी खेर और गुलशन देवैया पहले भी कई बार साथ काम कर चुके हैं ।
 

