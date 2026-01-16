‘दलदल’: अपराध, आघात और इंसानी मन की अंधेरी परतों की डरावनी कहानी

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 16 Jan, 2026 02:40 PM
भारत का सबसे लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो अपनी नई हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज़ ‘दलदल’ के साथ दर्शकों को एक डरावनी और मनोवैज्ञानिक यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार है।
इस सीरीज़ का वैश्विक प्रीमियर 30 जनवरी को किया जाएगा और यह भारत सहित दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। हाल ही में रिलीज़ हुए इसके खौफनाक टीज़र ने दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है।
‘दलदल’ मशहूर लेखक विष धमिजा की बेस्टसेलिंग किताब भेंडी बाज़ार से प्रेरित है। इस सीरीज़ का निर्माण एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट ने किया है। इसे सुरेश त्रिवेणी ने सीरीज़ के रूप में विकसित किया है और विक्रम मल्होत्रा व सुरेश त्रिवेणी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। निर्देशन की कमान अमृत राज गुप्ता ने संभाली है, जबकि कहानी लेखन में त्रिवेणी के साथ श्रीकांत अग्निस्वरन, रोहन डिसूजा, प्रिया सग्गी और हुसैन हैदरी शामिल हैं।
मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित यह सीरीज़ मुंबई क्राइम ब्रांच की नवनियुक्त डीसीपी रीटा फरेरा की कहानी है, जिसका किरदार भूमि पेडनेकर निभा रही हैं। रीटा एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन वह अपने अतीत की एक बड़ी भूल और अंदरूनी डर से जूझ रही हैं। इसी मानसिक उथल-पुथल के बीच वह एक ऐसे निर्दयी और विकृत मानसिकता वाले सीरियल किलर का पीछा करती हैं, जिसके अपराध न केवल क्रूर हैं बल्कि इंसानी सोच की सबसे अंधेरी परतों को उजागर करते हैं।
टीज़र में दिखाई गई हिंसा दर्शकों को झकझोर कर रख देती है। बेरहमी से मारे गए पीड़ितों के दृश्य, उनकी कटी हुई कलाई, मुँह में ठूँसी गई वस्तुएँ और हर अपराध के पीछे छिपी बीमार मानसिकता यह साफ कर देती है कि ‘दलदल’ कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, रीटा खुद को केस की बर्बरता, अपने भीतर के अपराधबोध और पुलिस सिस्टम में मौजूद भेदभाव के बीच फँसा हुआ पाती हैं।
भूमि पेडनेकर के साथ इस सीरीज़ में समारा तिजोरी और आदित्य रावल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। तीनों कलाकारों के किरदार कहानी को गहराई और भावनात्मक मजबूती प्रदान करते हैं। यह सीरीज़ केवल यह नहीं पूछती कि “अपराध किसने किया”, बल्कि उससे भी ज्यादा डरावना सवाल उठाती है — “किस वजह से कोई ऐसा बन जाता है?”
प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और हेड ऑफ ओरिजिनल्स निखिल मधोक के अनुसार, ‘दलदल’ एक पारंपरिक क्राइम थ्रिलर से कहीं आगे है। यह कहानी आघात, संवेदनशीलता, नैतिकता और इंसानी मजबूती जैसे विषयों को केंद्र में रखती है और दर्शकों को मानसिक रूप से झकझोरने का प्रयास करती है।
वहीं, एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट के संस्थापक और सीईओ विक्रम मल्होत्रा का कहना है कि ‘दलदल’ का उद्देश्य क्राइम थ्रिलर के पारंपरिक ढांचे को तोड़ना और मानव मन के अंधेरे पहलुओं की गहराई से पड़ताल करना है। उनके अनुसार, भूमि, समारा और आदित्य के दमदार अभिनय और अमृत राज गुप्ता के सशक्त निर्देशन ने इस सीरीज़ को एक अलग पहचान दी है।
सीरीज़ के क्रिएटर सुरेश त्रिवेणी के मुताबिक, ‘दलदल’ केवल हिंसा नहीं दिखाती, बल्कि उसके पीछे छिपी भावनात्मक और मानसिक सच्चाइयों को उजागर करती है। यह अपराधबोध, पहचान और अधूरे घावों की कहानी है, जो धीरे-धीरे डर और तनाव को बढ़ाते हुए दर्शकों को आख़िरी पल तक बांधे रखती है।
कुल मिलाकर, ‘दलदल’ प्राइम वीडियो के क्राइम सीज़न की एक दमदार शुरुआत साबित होने वाली है — एक ऐसी सीरीज़ जो न केवल डराती है, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। 30 जनवरी से यह रोमांचक और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर दर्शकों के लिए स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध होगी।