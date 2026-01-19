'साथ हंसे, रोए और फिर भी..सालगिरह पर पति के नाम भाग्यश्री का पोस्ट, कहा-37 साल हो गए, और आगे भी ऐसे ही रहेंगे

बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री और उनके पति हिमालय दासानी की शादी को आज 37 साल पूरे हो गए हैं। शादी के 37 सालों में कपल के बीच प्यार हर दिन और मजबूत होता चला गया और आज सालगिरह के मौके पर फिर से दोनों के दिल एक दूजे के लिए प्यार से भरे है। इस खास मौके पर...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री और उनके पति हिमालय दासानी की शादी को आज 37 साल पूरे हो गए हैं। शादी के 37 सालों में कपल के बीच प्यार हर दिन और मजबूत होता चला गया और आज सालगिरह के मौके पर फिर से दोनों के दिल एक दूजे के लिए प्यार से भरे है। इस खास मौके पर भाग्यश्री ने अपने जीवनसाथी के लिए प्यार भरा नोट शेयर करते हुए खुद को बेहद खुशकिस्मत बताया है।

शादी की यादों के साथ भाग्यश्री का भावुक पोस्ट

भाग्यश्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी और बीते वर्षों की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'बचपन से साथ बड़े हुए हैं और आज भी हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। 37 साल हो गए, और आगे भी ऐसे ही साथ रहेंगे। हमने ढेर सारी यादें बनाई हैं। साथ हंसे, रोए, झगड़े किए और फिर मन भी मिलाया।'

साथ मिलकर बसाया परिवार और जिया हर रंग

भाग्यश्री ने आगे लिखा, 'अपना घर बसाया, दो प्यारे बच्चे हैं, बहुत मेहनत की, दुनिया घूमी, जिंदगी के अच्छे-बुरे पल देखे, मुश्किलों का सामना किया और खुशियां भी बहुत मनाईं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने का सौभाग्य मिला है... सालगिरह मुबारक हो मेरे प्यार।'



भाग्यश्री और हिमालय की लव स्टोरी

भाग्यश्री और हिमालय दासानी की प्रेम कहानी स्कूल के दिनों में शुरू हुई थी, जो 1989 में शादी तक पहुंची। शादी के बाद भाग्यश्री ने परिवार को प्राथमिकता देते हुए फिल्मों से दूरी बना ली। इस कपल के दो बच्चे हैं—बेटा अभिमन्यु दासानी, जो फिल्मों में सक्रिय है और बेटी अवंतिका दासानी।

