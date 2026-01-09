'किंग' का हिस्सा बनना सपना सच होने जैसा है..शाहरुख खान की फिल्म में काम करने को लेकर बोले अक्षय ओबेरॉय

एक्टर अक्षय ओबेरॉय जल्द ही सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग में काम करते नजर आएंगे। उनके लिए यह सिर्फ एक साथ काम करने का अनुभव नहीं है, बल्कि यह उनके लिए एक बेहद निजी उपलब्धि और लंबे समय से देखे गए सपने के पूरा होने जैसा है। उनका कहना है कि...

मुंबई. एक्टर अक्षय ओबेरॉय जल्द ही सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' में काम करते नजर आएंगे। उनके लिए यह सिर्फ एक साथ काम करने का अनुभव नहीं है, बल्कि यह उनके लिए एक बेहद निजी उपलब्धि और लंबे समय से देखे गए सपने के पूरा होने जैसा है। उनका कहना है कि शाहरुख की फिल्म का हिस्सा बनना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे में हाल ही में एक्टर ने किंग खान के इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने को लेकर अपने विचार शेयर किए हैं।

अक्षय ओबेरॉय ने शाहरुख खान स्टारर किंग में काम करने के अनुभव को लेकर कहा, “शाहरुख खान की फिल्म किंग का हिस्सा बनना सच में सपने के सच होने जैसा है। एक एक्टर के रूप में मैं उनकी फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ हूं, उनके सफर को करीब से देखा है और उनके काम से हमेशा प्रेरित रहा हूं। ऐसे में उनकी किसी फिल्म से जुड़ना अपने आप में बहुत खास है।”



अक्षय ओबेरॉय ने कहा, “शाहरुख खान सिर्फ एक बड़े सितारे नहीं हैं, बल्कि अपने आप में एक संस्था हैं। उनका अनुशासन, उनकी सादगी और उनका पेशेवर रवैया बेमिसाल है। इतने सालों से दुनिया भर के लोगों के दिलों पर राज करने के बावजूद उनका जमीन से जुड़ा रहना वाकई हैरान करने वाला है।”



एक्टर ने कहा , “शाहरुख के नेतृत्व वाली फिल्म पर काम करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह उनकी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और उस दुनिया का हिस्सा बनना, उस स्तर, ऊर्जा और मेहनत को करीब से देखना मेरे लिए एक बड़ा सीखने का अनुभव है। बीते कई दशकों में सिनेमा के लिए उनका योगदान अद्भुत रहा है और उस विरासत से किसी भी रूप में जुड़ पाना बेहद संतोष देने वाला है। यह आपको खुद से बेहतर करने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता है।”

अक्षय ओबेरॉय के लिए किंग उनके करियर का एक अहम पड़ाव है। शाहरुख खान की फिल्म किंग से जुड़ाव ने उनके उस विश्वास को और मज़बूत किया है कि मेहनत, लगन और अपने काम के प्रति सम्मान ही सफलता की असली कुंजी हैं, वे मूल्य जिन्हें शाहरुख़ ख़ान आज भी सहज रूप से जीते हैं।