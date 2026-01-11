Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 'मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूं..यामी गौतम की 'हक' देख आलिया भट्ट हुईं इम्प्रेस, कहा- आप सोने की तरह..

'मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूं..यामी गौतम की 'हक' देख आलिया भट्ट हुईं इम्प्रेस, कहा- आप सोने की तरह..

Edited By suman prajapati, Updated: 11 Jan, 2026 05:59 PM

alia bhatt became a fan of yami gautam after watching haq

एक्ट्रेस यामी गौतम स्टाररर फिल्म हक 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद इसे दर्शकों का काफी प्यार  मिल रहा है। फिल्म की कहानी सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले से...

 

मुंबई. एक्ट्रेस यामी गौतम स्टाररर फिल्म हक 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद इसे दर्शकों का काफी प्यार  मिल रहा है। फिल्म की कहानी सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले से प्रेरित है, जिसने दर्शकों और समीक्षकों दोनों को प्रभावित किया। वहीं, हाल ही एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने यामी गौतम की हक देखी और इसकी फैन हो गई। आलिया ने सोशल मीडिया पर स्पेशल पोस्ट शेयर कर इस फिल्म की तारीफ की।


आलिया भट्ट ने यामी गौतम की फिल्म देखने के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, “क्वीन यामी गौतम, ‘हक’ में आप कला, दिल और सोने की तरह चमक रही हैं। यह मेरे अब तक के पसंदीदा महिला किरदारों में से एक है। जैसा कि मैंने फोन पर भी कहा था, मैं अब आपकी बहुत बड़ी फैन बन गई हूं और आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।”

और ये भी पढ़े

PunjabKesari


बता दें, आलिया से पहले एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी यामी गौतम की तारीफ कर चुकी थीं। उन्होंने लिखा था कि नेटफ्लिक्स पर ‘हक’ देखने के बाद वह यामी की शानदार परफॉर्मेंस से बेहद प्रभावित हुईं।

PunjabKesari
फिल्म ‘हक’ की कहानी और स्टारकास्ट

बता दें, फिल्म ‘हक’ में यामी गौतम ने शाजिया बानो का दमदार किरदार निभाया है, जबकि इमरान हाशमी इसमें एक वकील की भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म में वर्तिका सिंह, दानिश हुसैन, शीबा चड्ढा और परिधि शर्मा जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म का निर्देशन सुपर्ण वर्मा ने किया है।


आलिया के आने वाले प्रोजेक्ट्स 

आलिया भट्ट के काम की बात करें तो वह जल्द ही निर्देशक शिव रावेल की फिल्म ‘अल्फा’ में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ शरवरी और बॉबी देओल अहम भूमिकाओं में होंगे। यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 को पर्दे पर रिलीज होगी। इसके अलावा वह संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘लव एंड वॉर’ में भी दिखाई देंगी, जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल नजर आएंगे।  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!