Bollywood Top 10: अक्षय कुमार की कार का भयानक एक्सीडेंट, ‘Kung Fu Hustle’ के लीजेंड ब्रूस लेंउंग का निधन

मुंबई. एक्टर अक्षय कुमार के सुरक्षा काफिले में चल रही एक कार का बीती रात एक्सीडेंट हो गया। दरअसल, एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर अक्षय कुमार के काफिले में चल रही 'इनोवा' कार से जा टकराया, जिससे कार पलट गई। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने तेज रफ्तार कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। वहीं, सुपरहिट फिल्म ‘Kung Fu Hustle’ के लीजेंड ब्रूस लेंउंग अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके अचानक निधन की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों को गहरा सदमा दिया है। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें...



अक्षय की कार से टक्कर के बाद बीच में ही फंसा ऑटो चालक, बाहर निकालने की लगाता दिखा गुहार



बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के सुरक्षा काफिले के साथ सोमवार रात (19 जनवरी) एक भयानक सड़क हादसा हो गया। एक्टर अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ विदेश यात्रा पूरी कर मुंबई लौटे ही थे कि घर जाते समय रास्ते में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो अक्षय कुमार के सुरक्षा काफिले की एक गाड़ी से जा टकराया। हालांकि, इस हादसे में अक्षय और उनकी पत्नी पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन ऑटो चालक गाड़ी में फंसा रह गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो काफी हैरान कर देने वाला है।





मेरे निर्दोष पति को मत घसीटें..ब्रेक लेने वाले पोस्ट के बाद नेहा को देनी पड़ी सफाई, कहा-मैं बस कुछ लोगों से नाराज हूं



बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ इस वक्त सुर्खियों में हैं। दरअसल, बीते दिन सिंगर ने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो जिम्मेदारियों, रिश्तों और हर चीज से ब्रेक लेने जा रही हैं। हालांकि, बाद में उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक इसके स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। इसके बाद लोगों ने नेहा और उनके पति रोहनप्रीत सिंह के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें करनी शुरू कर दीं। यह सब देख नेहा से रहा नहीं गया और उन्होंने अब सफाई जारी कर लोगों से अपील की है कि वे उनके पति या परिवार को इस मामले में ना घसीटें।



जय भानुशाली संग घर टूटने के बाद माही विज ने खरीदा नया अपार्टमेंट! शेयर की गृह प्रवेश की तस्वीरें



टीवी एक्ट्रेस माही विज पति जय भानुशाली से तलाक के बाद लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। तलाक के बाद कई लोगों ने माही को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक्ट्रेस हेटर्स को जवाब देते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं और खुद की खुशियों का पूरा ख्याल रख रही हैं। वहीं, अब हाल ही में माही ने जय संग घर टूटने के बाद नई शुरुआत की है। एक्ट्रेस ने हाल ही में नए घर में प्रवेश किया है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं।





जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गीत लिखने से कर दिया था मना, बोले-पुराने गानों में नया एड कर रहे, ये दिवालियापन..



देशभक्ति भरपूर फिल्म 'बॉर्डर 2' बहुत जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इसकी रिलीज से पहले दर्शकों में भारी उत्साह देखने को मिल रही है। अब तक फिल्म के टीजर, ट्रेलर और गानों को लोगों ने खूब पसंद किया है और इन्हें देखने के बाद उनके बीच फिल्म देखने का जबरदस्त क्रेज है इसी बीच हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म के लिए गाना लिखने से मना कर दिया था और इसके साथ ही उन्होंने इसकी वजह भी बताई।



लापरवाही से गाड़ी चलाने पर पुलिस ने अक्षय कुमार के ड्राइवर पर की FIR, घायल ऑटो चालक के भाई ने मांगा मुआवजा



एक्टर अक्षय कुमार के सुरक्षा काफिले में चल रही एक कार का बीती रात एक्सीडेंट हो गया था। दरअसल, एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर अक्षय कुमार के काफिले में चल रही 'इनोवा' कार से जा टकराया, जिससे कार पलट गई। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने तेज रफ्तार कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।





EX पति पवन कल्याण और बच्चों को बनाया निशाना तो फूटा रेनू देसाई का गुस्सा, कहा- जितनी चाहे नेगेटिव बातें कर लो..



साउथ स्टार पवन कल्याण की एक्स वाइफ और एक्ट्रेस रेनू देसाई इस वक्त चर्चा में हैं। जहां बीते दिन सोमवार रेनू ने आवारा कुत्तों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना आपा खो दिया था, वहीं इस दौरान उन्होंने एक्स हसबैंड पवन कल्याण और उनके बच्चों का जिक्र करने वाले ट्रोलर्स की भी क्लास लगाई थी। वहीं, अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक नए पोस्ट भी फिर से ट्रोलर्स की फटकार लगाई है।

दीपिका-रणवीर की ही नहीं, पूरी फैमिली की जान है बेबी दुआ, दादी ने हाथ पर पोती के नाम की मेहंदी लगा जाहिर किया प्यार



रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड के सबसे मजबूत और लोकप्रिय कपल्स में से एक हैं। इस कपल ने कुछ समय पहले ही एक प्यारी सी बेटी का स्वागत किया था, जिसका नाम उन्होंने दुआ रखा है। रणवीर और दीपिका ने अपनी लाडो का चेहरा भी दुनिया को दिखा दिया है। दुआ न सिर्फ दीपवीर की जान है, बल्कि वह पूरी फैमिली की धड़कन बन गई है। हाल ही में दादी यानी रणवीर सिंह की मां अंजू भवनानी ने भी अपनी पोती के लिए खास अंदाज में प्यार जाहिर किया है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है।





नहीं रहे 'Kung Fu Hustle' के लीजेंड Bruce Leung, फैंस और इंडस्ट्री में शोक की लहर

साल 2004 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म ‘Kung Fu Hustle’ में अपने जबरदस्त अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले दिग्गज एक्टर ब्रूस लेंउंग अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके अचानक निधन की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों को गहरा सदमा दिया है।



उन्होंने इतना गंदा एक्सप्रेशन दिया..शख्स ने रिवील किया कियारा का ऑफ कैमरा एटीट्यूड, बताया मां के साथ कैसे आईं पेश



एक्ट्रेस कियारा आडवाणी बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेसेस में शुमार हैं। फैंस हमेशा एक्ट्रेस की एक्टिंग, लुक्स और उनके अंदाज की तारीफ करते नजर आते हैं। इन सबके बीच एक शख्स ने बताया कि कियारा ऑन द स्क्रीन तो सबका दिल जीतती है, लेकिन ऑफ स्क्रीन वो कैसी है इसे लेकर उसने अपना अनुभव शेयर किया।



जल्द ही दूसरे बच्चे के पिता बनेंगे 'जवान' डायरेक्टर एटली, पत्नी संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर सुनाई गुड न्यूज



फिल्म जवान के डायरेक्टर एटली ने हाल ही में अपने फैंस के साथ एक गुड न्यूज शेयर की हैं। डायरेक्टर की फैमिली में इजाफा होने वाला है। जी हां, आप ससही समझ रहे हैं। एटली की पत्नी प्रिया मोहन फिर से प्रेग्नेंट हैं। यानी ये कपल जल्द ही दूसरे बच्चे के माता-पिता बनने वाला है। इस गुड न्यूज को प्रिया और एटली ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ शेयर किया है।

