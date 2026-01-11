कड़कड़ाती ठंड में बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़ते दिखे विद्युत जामवाल, वीडियो वायरल होते ही खलबली

Edited By suman prajapati, Updated: 11 Jan, 2026 12:48 PM
अपने एक्शन और स्टंटबाजी के लिए पहचाने जाने वाले बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल हमेशा अपने अनोखे और साहसी अंदाज से फैंस को हैरान करते हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरते हैं। वहीं, हाल ही में विद्युत ने अपना एक ऐसा वीडियो शेयर किया,...
मुंबई. अपने एक्शन और स्टंटबाजी के लिए पहचाने जाने वाले बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल हमेशा अपने अनोखे और साहसी अंदाज से फैंस को हैरान करते हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरते हैं। वहीं, हाल ही में विद्युत ने अपना एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने लोगों को हैरान करने करने के साथ-साथ प्रभावित भी किया। यूजर्स इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक्टर को ट्रोल भी कर रहे हैं।
विद्युत जामवाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वह बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, वीडियो के कुछ हिस्सों में वह बर्फ के बीच ध्यान लगाते भी दिखाई देते हैं।
वीडियो शेयर करते हुए विद्युत ने कैप्शन में लिखा- कलरिपयट्टू के प्रैक्टिशनर के रूप में मैं साल में एक बार सहज योग का अभ्यास करता हूं। सहज का मतलब है प्राकृतिक सहजता और सहज प्रवृत्ति की स्थिति में लौटना, जिससे प्रकृति और अंदरूनी जागरूकता से गहरा जुड़ाव बनता है। वैज्ञानिक रूप से यह कई न्यूरोरिसेप्टर्स और प्रोप्रियोसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे सेंसरी फीडबैक बेहतर होता है और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में सुधार होता है। इससे शरीर के बारे में ज्यादा जागरूकता और मानसिक फोकस बढ़ता है और प्रकृति से जुड़ाव का गहरा एहसास होता है।
फैंस के मजेदार रिएक्शन
विद्युत का यह वीडियो देखने के बाद फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं। किसी ने मजाक में लिखा, “सर, इतना डीप नेचर में नहीं जाना था।” एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, “टार्जन भी पत्ते पहनता है, लेकिन आप तो महान निकले।”
वहीं एक फैन ने उन्हें “सुपरह्यूमन” बताते हुए लिखा, “गांव के लड़के से इंटरनेशनल हीरो बनने तक का सफर, अब हॉलीवुड में धलसीम का रोल निभा रहे हैं।”
हॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार विद्युत
काम की बात करें तो विद्युत जामवाल जल्द ही हॉलीवुड में कदम रखने वाले हैं। वह पैरामाउंट पिक्चर्स की लाइव-एक्शन फिल्म ‘स्ट्रीट फाइटर’ के रीबूट में नजर आएंगे, जो 16 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। इस फिल्म में वह धल्सिम के किरदार में दिखेंगे, जो योग और आग की शक्तियों से जुड़ा एक योद्धा है। इससे पहले विद्युत तमिल एक्शन-थ्रिलर ‘मदरासी’ में नजर आए थे।