'बॉर्डर 2' की शूटिंग के दौरान वरुण धवन को टेलबोन में लगी थी चोट, BTS वीडियो के साथ शेयर किया अनुभव

Edited By suman prajapati, Updated: 29 Jan, 2026 02:43 PM
एक्टर वरुण धवन इन दिनों 23 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म में एक्टर ने मेजर होशियार सिंह की भूमिका निभाई है, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। हालांकि, इस किरदार में खरा उतरने के लिए वरुण ने जी तोड़...
मुंबई. एक्टर वरुण धवन इन दिनों 23 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म में एक्टर ने मेजर होशियार सिंह की भूमिका निभाई है, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। हालांकि, इस किरदार में खरा उतरने के लिए वरुण ने जी तोड़ मेहनत की थी और इसकी शूटिंग के दौरान वे बुरी तरह घायल भी हो गए थे। इस बात का खुलासा वरुण ने हाल ही में एक बीटीएस वीडियो शेयर कर किया है।
वरुण धवन ने 'बॉर्डर 2' का जो बीटीएस वीडियो शेयर किया है उसमें देखा जा सकता है कि पहले वह जमीन पर लेट कर एक्टिंग करते हैं। इसके बाद उन्हें साथी कलाकार धक्का देता है। वरुण धवन आगे जाकर एक बॉक्स, फिर दीवार से टकरा जाते हैं। इसके बाद वह साथी कलाकार से रुकने के लिए कहते हैं।
वीडियो के कैप्शन में वरुण धवन ने लिखा- ''बॉर्डर 2' में मुझे अब तक की सबसे बुरी चोट लगी। जब मैं कैमरे से टकराने से बचने की कोशिश कर रहा था, तब मेरी टेलबोन एक चट्टान से टकरा गई। यह अब तक का सबसे बुरा दर्द था। मेरी टेलबोन में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। मुझे लगता है कि मैं इससे अभी भी ठीक हो रहा हूं। उस दिन मेरी मदद करने के लिए मैं अपनी टीम का शुक्रगुजार हूं। मैं मुश्किल से चल पा रहा था लेकिन हमने हार नहीं मानी। इस सफर के लिए मैं आभारी हूं।'
आपको बता दें कि अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' में वरुण धवन के अलावा सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अहम किरदारों में हैं। यह भारत-पाकिस्तान के 1971 युद्ध पर आधारित है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर रही है।