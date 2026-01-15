थलापति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ को फिर झटका, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इंकार

सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म 'जना नायकन' लगातार मुश्किलों का सामना कर रही हैं। पहले यह फिल्म 9 जनवरी को पोंगल पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन CBFC द्वारा समय पर सर्टिफिकेशन जारी न करने के चलते फिल्म की रिलीज ऐन मौके पर टल गई। फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं...

मुंबई. सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म 'जना नायकन' लगातार मुश्किलों का सामना कर रही हैं। पहले यह फिल्म 9 जनवरी को पोंगल पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन CBFC द्वारा समय पर सर्टिफिकेशन जारी न करने के चलते फिल्म की रिलीज ऐन मौके पर टल गई। फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर इसकी रिलीज में लगातार देरी हो रही है। वहीं, हाल ही में फिर 'जना नायकन' को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है।



पहले फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की ओर से सर्टिफिकेट नहीं मिला, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंच गया। हाई कोर्ट से राहत न मिलने पर विजय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली।



सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत न देते हुए कहा कि यह मामला 20 जनवरी को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में लिस्टेड है और निर्देश दिया कि उसी दिन इस पर फैसला सुनाया जाए। याचिका में फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेट देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। यह आदेश जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए जी मसीह की बेंच ने दिया है। ऐसे में अब अगली सुनवाई के बाद ही फैसला सामने आ पाएगा।

बता दें, पहले 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और फिर तय हुआ कि इस मामले में सुनवाई 15 जनवरी को ही होगी।

अब क्या है अगला रास्ता?

हाई कोर्ट से निराशा के बाद विजय के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का विकल्प था, जिसे उन्होंने पूरी उम्मीद के साथ अपनाया। लेकिन वहां से भी राहत न मिलने के बाद अब उनके पास कोई वैकल्पिक कानूनी रास्ता नहीं बचा है। अब पूरा मामला 20 जनवरी को हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर निर्भर करता है, जहां आने वाला फैसला फिल्म के भविष्य को तय करेगा।