क्या खूसबूरती, क्या फिगर..शिमरी गोल्डन गाउन में सनी लियोन का स्टनिंग लुक, लेटेस्ट फोटोशूट से बना दिया सबको दीवाना

मुंबई. भारतीय सिनेमा की सबसे ग्लैमरस और बेबाक शख्सियतों में शुमार सनी लियोनी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। चाहे बड़े पर्दे पर उनकी मौजूदगी हो या कोई फैशन शूट, सनी लियोनी आज भी ट्रेंड सेट करने की काबिलियत रखती हैं। हाल ही में उनके गोल्डन गाउन फोटोशूट ने यह साबित कर दिया है कि स्टाइल, आत्मविश्वास और चार्म के मामले में वह आज भी किसी से पीछे नहीं हैं। सनी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही हैं।
अपने हालिया फोटोशूट में सनी ने फ्लोर-लेंथ, शिमरी गोल्डन गाउन पहना है, जो उनके फिगर को बेहद खूबसूरती से कॉम्प्लिमेंट करता है।
मेटैलिक फैब्रिक रोशनी पड़ते ही चमक उठता है, जिससे हर फ्रेम में एक रॉयल और ग्लोइंग इफेक्ट नजर आता है। गाउन की फिटिंग और फ्लो उनके लुक को और भी आकर्षक बनाती है।
स्टाइलिंग के मामले में सनी ने मिनिमल अप्रोच अपनाई है। उन्होंने गाउन को ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने दिया, जिससे लुक में ओवरडू होने की बजाय सादगी के साथ ग्लैमर नजर आता है।
उनके लुक को स्टेटमेंट ज्वेलरी ने एलिगेंट टच दिया, जबकि सॉफ्ट और बैलेंस्ड स्टाइलिंग ने पूरे आउटफिट को और निखार दिया।
काम की बात करें तो सनी लियोनी ने साल 2014 में तेलुगु सिनेमा में ‘करंट थीगा’ में एक कैमियो के जरिए कदम रखा था। इसके बाद 2017 में फिल्म ‘पीएसवी गरुड़ा वेगा’ के गाने ‘देओ देओ’ ने उन्हें साउथ इंडियन ऑडियंस के बीच जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई। तभी से वह अपने स्टाइल और स्क्रीन प्रेज़ेंस के लिए जानी जाती हैं और हर बार कुछ नया लेकर सामने आती हैं।