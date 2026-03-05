Main Menu

  ब्राउन लेस सिल्क ड्रेस में Sofía Vergara का ग्लैमरस लुक, कैमरे के सामने दिखाया बोल्ड अंदाज

Edited By suman prajapati, Updated: 05 Mar, 2026 06:02 PM

हॉलीवुड एक्ट्रेस और टीवी स्टार Sofía Vergara एक बार फिर अपने स्टाइलिश अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। बुधवार रात उन्हें पेरिस के मशहूर पांच सितारा Hôtel Costes में स्पॉट किया गया, जहां उनकी एंट्री ने सबका ध्यान खींच लिया। इस दौरान की एक्ट्रेस की...

पेरिस. हॉलीवुड एक्ट्रेस और टीवी स्टार Sofía Vergara एक बार फिर अपने स्टाइलिश अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। बुधवार रात उन्हें पेरिस के मशहूर पांच सितारा Hôtel Costes में स्पॉट किया गया, जहां उनकी एंट्री ने सबका ध्यान खींच लिया। इस दौरान की एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

लुक की बात करें तो इस दौरान 53 वर्षीय सोफिया वर्गरा बेहद ग्लैमरस लुक में दिखाई दीं। उन्होंने ब्राउन कलर की लेस और सिल्क से बनी स्लिप ड्रेस पहनी, जिसके ऊपर हल्के ब्राउन कलर का सुएड मैक्सी कोट कैरी किया।

इसके साथ उन्होंने पीप-टो प्लेटफॉर्म हील्स और ब्रेडेड क्लच कैरी किया, जिसने उनके पूरे लुक को और भी एलिगेंट बना दिया। इस आउटफिट में सोफिया के क्लीवेज साफ नजर आए। 

पेरिस फैशन वीक में दिखा खास अंदाज

सोफिया वेरगारा इस समय पेरिस में आयोजित पेरिस फैशन वीक में शामिल होने पहुंची हैं, जहां फीमेल्स के फॉल-विंटर 2026 कलेक्शन को पेश किया जा रहा है। इस खास मौके पर उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस और फैशन लवर्स को खूब पसंद आया।


