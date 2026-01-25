खिट-पिट से अच्छा है अलग रहो..सोहेल खान से तलाक के 4 साल बाद बोलीं सीमा सचदेह, बताया दोनों के बीच डिफरेंसस आने लगे थे

Main Menu

25 Jan, 2026

सलमान खान के छोटे भाई व एक्टर सोहेल खान और सीमा सचदेह ने साल 2022 में अपने रास्ते अलग कर लिए थे और तलाक की घोषणा कर हर किसी को चौंका दिया था। वहीं, अब तलाक के 4 साल बाद हाल ही में सीमा ने अपनी पर्सनल लाइफ और बच्चों को लेकर खुलकर बात की,  जिसके बाद...

मुंबई. सलमान खान के छोटे भाई व एक्टर सोहेल खान और सीमा सचदेह ने साल 2022 में अपने रास्ते अलग कर लिए थे और तलाक की घोषणा कर हर किसी को चौंका दिया था। वहीं, अब तलाक के 4 साल बाद हाल ही में सीमा ने अपनी पर्सनल लाइफ और बच्चों को लेकर खुलकर बात की,  जिसके बाद वह खूब सुर्खियां बटोर रही हैं।

हाल ही में ऊषा ककड़े प्रोडक्शन से बात करते हुए सोहेल की एक्स वाइफ सीमा ने बताया कि कैसे समय और बढ़ती उम्र के साथ दोनों के बीच डिफरेंसेस आने लगे थे। सीमा ने कहा- हम दोनों ने जब शादी की तो बहुत यंग थे। 22 साल के थे उस वक्त। जैसे-जैसे हम लोग बड़े हुए वैसे-वैसे अलग डायरेक्शन में जाने लगे। हम लोगों के विचार बदल गए। समय के साथ ये एहसास हुआ कि हम दोनों पति-पत्नी से अच्छे एक दोस्त हैं।

सीमा ने आगे कहा- 'हम लोगों ने अलग होने का फैसला सोच विचार कर लिया ना कि जल्द बाजी में। मेरे लिए घर की शांति ज्यादा जरूरी थी बजाय इसके कि हम लोग एक साथ बिना खुशी के रहें। रोज झगड़ा करने से अच्छा है कि अलग हो जाओ। हम लोग घर का माहौल खराब नहीं करना चाहते थे। खिट-पिट से अच्छा है कि अलग ही रहो। हम लोग अलग जरूर हुए हैं लेकिन, बतौर हसबैंड और वाइफ। हम लोग अभी भी परिवार हैं। वो मेरे बच्चों के पिता हैं ये ऐसा सच है जो कभी भी नहीं बदल सकता।'

आगे सीमा ने कहा कि शादी का टूटना वाकई काफी मुश्किल दौर था। कोई भी महिला ये नहीं चाहेगी कि उसका तलाक हो। मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मेरे बच्चे भी। हम लोगों को कई साल लगे इस कनक्लूजन तक पहुंचने में।

