Bollywood Top 10: नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन ने मुंबई में दी ग्रैंड रिसेप्शन, भारती-हर्ष ने दिखाई दूसरे बेटे की पहली झलक

मुंबई. एक्ट्रेस नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन 10 और 11 जनवरी को दो अलग-अलग रीति रिवाजों से शादी के बंधन में बंध चुके हैं। वहीं, शादी के बाद मुंबई में नूपुर और स्टेबिन ने बीती रात बॉलीवुड इंडस्ट्री के अपने दोस्तों को ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी दी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। तो दूसरी तरफ कॉमेडियन भारती सिंह के दूसरे बेटे काजू संग इस बार पहली लोहड़ी मनाई, जिसकी तस्वीर उनके पति हर्ष लिंबाचिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। अब यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें...





Wedding Reception: मैरून गाउन में अप्सरा लगीं नूपुर की पति संग रॉयल केमिस्ट्री



एक्ट्रेस नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन 10 और 11 जनवरी को दो अलग-अलग रीति रिवाजों से शादी के बंधन में बंध चुके हैं। कपल की शादी उदयपुर में परिवार और खास दोस्तों के बीच धूमधाम से हुई और अब ये न्यूलीवेड कपल मुंबई लौट आया है। मुंबई लौटते ही नूपुर और स्टेबिन ने बीती रात बॉलीवुड इंडस्ट्री के अपने दोस्तों को ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी दी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वहीं, अपनी वेडिंग पार्टी में न्यूलीवेड कपल अपने लुक से सबका दिल जीतता नजर आया।



भारती सिंह-हर्ष लिंबाचिया ने मनाई दूसरे बेटे पहली लोहड़ी, सोशल मीडिया पर सामने आई काजू की पहली झलक

13 जनवरी को पूरे देशभर में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। आम लोगों से लेकर सेलिब्रेटीज तक अपने करीबियों और फैमिली संग लोहड़ी मनाते दिखे। वहीं, कॉमेडियन भारती सिंह के दूसरे बेटे काजू की इस बार पहली लोहड़ी थी, ऐसे में उन्होंने इसे खास बनाते हुए पति और दोनों बेटों संग सेलिब्रेट किया। इतना ही नहीं, इस सेलिब्रेशन की तस्वीर कॉमेडियन के पति हर्ष लिंबाचिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की, जिसमें उनके न्यूबॉर्न बेबी की पहली झलक भी देखने को मिली। अब यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

करण औजला पर लगे शादी छिपाने के आरोपों के बीच आया पत्नी का पोस्ट, रोमांटिक तस्वीर शेयर कर दिया जवाब



पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर करण औजला इन दिनों विवादों में घिर गए हैं। कनाडा में रहने वाली आर्टिस्ट Ms Gori Music ने उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। वहीं, इन आरोपों के बीच अब करण औजला की पत्नी पलक औजला का रिएक्शन भी सामने आया है, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया है।



एनिवर्सरी पर गिफ्ट के तौर पर मिला तलाक का नोटिस, रात 1 बजे देश छोड़ने को हुईं मजबूर, सेलिना जेटली ने बयां किया दर्द



एक्ट्रेस सेलिना जेटली अपनी निजी जिंदगी में काफी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। तीन बच्चों की मां सेलिना ने पिछले दिनों पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए थे और तलाक की मांग की थी। वही, अब हाल ही में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि साल 2025 में उनकी 15वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर उन्हें गिफ्ट के तौर पर तलाक का नोटिस मिला। इसके साथ ही सेलिना ने बताया कि किस तरह उन्हें मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और हालात ऐसे बन गए कि उन्हें अपने बच्चों से अलग होना पड़ा।







जबरा फैन ने रजनीकांत के मंदिर में खास अंदाज में मनाया पोंगल, परिवार के साथ की विधिवत पूजा



आज 14 जनवरी को देशभर में मकर संक्रांति और कई राज्यों खासकर साउथ इंडिया में पोंगल का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं और नई फसल के स्वागत में विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर पोंगल के जश्न से जुड़ी एक दिलचस्प तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत का एक फैन ने बेहद खास अंदाज में पोंगल का त्योहार मनाता नजर आ रहा है।









नूपुर-स्टेबिन की रिसेप्शन पार्टी में सलमान खान का स्वैग, दूल्हा-दुल्हन के साथ दिए झक्कास पोज

कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन ने उदयपुर में व्हाइट वेडिंग और हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी रचाने के बाद 13 जनवरी को मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी आयोजित की। इस खास मौके पर बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की कई नामी हस्तियों ने शिरकत की। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की एंट्री ने, जिनका स्वैग और अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

दोबारा मां बनेंगी ये हैं मोहब्बतें फेम अनीता हसनंदानी? खुद दिया फैंस को हिंट

टीवी शो ये हैं मोहब्बतें फेम एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने साल 2021 में अपने पहले बच्चे यानी बेटे आरव का स्वागत किया था। वहीं, लगता है वह पहले बेटे के जन्म के बाद अनीता दोबारा मां बनना चाहती हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जो उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है। हाल ही में अनीता ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर ऐसा पोस्ट किया, जो सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है।

नूपुर-स्टेबिन की रिसेप्शन में फिर से रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ दिखीं दिशा पटानी, वीडियो ने मचाई हलचल

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन हाल ही में शादी के बंधन में बंध गई हैं। वहीं, उनकी शादी से बी-टाउन की एक खूबसूरत हसीना के नए प्यार के चर्चे शुरू हो गए। एक्ट्रेस दिशा पटानी के नूपुर की शादी में एक पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह की बाहों में बाहें डाले देख गया, जिसके बाद उनके अफेयर के चर्चे शुरू हो गए। वहीं, बीते दिन नूपुर की रिसेप्शन पार्टी में दिशा एक बार फिर अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ नजर आईं। दोनों की मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और उनके वीडियोज देखते ही देखते वायरल हो गए। ऐसे में फैंस एक बार फिर यह कयास लगाने लगे कि दिशा और तलविंदर के बीच कुछ खास चल रहा है।

शिल्पा शिंदे और शुभांगी अत्रे की लड़ाई में रश्मि देसाई ने किया रिएक्ट- दोनों ही मेहनती, तुलना करना बेइज्जती

टीवी का लोकप्रिय शो ‘भाबीजी घर पर हैं!’ एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है अंगूरी भाभी के किरदार को लेकर छिड़ा विवाद। शिल्पा शिंदे की शो में वापसी के बाद यह मुद्दा और गरमा गया है। शिल्पा शिंदे पहले इस शो में अंगूरी भाभी के रोल में नजर आती थीं, लेकिन बीच में उन्होंने शो छोड़ दिया था। इसके बाद यह किरदार शुभांगी अत्रे ने निभाया और लंबे समय तक दर्शकों का दिल जीता। अब जब शुभांगी ने शो को अलविदा कहा, तो ओरिजिनल अंगूरी भाभी यानी शिल्पा शिंदे ने फिर से कमबैक किया। हालांकि, इस वापसी के साथ ही शिल्पा शिंदे और शुभांगी अत्रे के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई। दोनों की ओर से दिए गए बयानों ने फैंस और टीवी इंडस्ट्री का ध्यान खींचा। इसी बीच अब इस पूरे विवाद पर एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने अपनी राय रखी है।



रैपर बादशाह ने की UP के सीएम योगी से मुलाकात, तारीफ कर लिखा- दूर से देखने वाले उन्हें समझ नहीं पाते



बॉलीवुड के फेमस रैपर और सिंगर बादशाह अक्सर किसी न किसी वजह को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में सिंगर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने योगी की सराहना भी की। बादशाह की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

