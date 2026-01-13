Main Menu

प्रसिद्ध हिंदू गायक प्रलोय चाकी की बांग्लादेशी पुलिस कस्टडी में मौत, दिशा पाटनी को मिला नया प्यार? पढ़ें मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें

Edited By suman prajapati, Updated: 13 Jan, 2026 06:01 PM

read big news from the entertainment world

बांग्लादेश के फेमस हिंदू गायक और बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी, अवामी लीग के प्रोलॉय चाकी की रविवार रात मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिंगर की मौत पुलिस हिरासत में रहते हुए राजशाही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई। प्रोलॉय के...

मुंबई. बांग्लादेश के फेमस हिंदू गायक और बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी, अवामी लीग के प्रोलॉय चाकी की रविवार रात मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिंगर की मौत पुलिस हिरासत में रहते हुए राजशाही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई। प्रोलॉय के निधन के बाद उनके परिवार का आरोप है कि जेल में उन्हें अच्छी तरह से इलाज नहीं मिला। वहीं, एक्ट्रेस दिशा पाटनी को लेकर चर्चा है कि एक्ट्रेस को दोबारा प्यार मिल गया है। यह चर्चा तब तेज हुई जब उन्हें हाल ही में एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन की उदयपुर में हुई शादी के दौरान पंजाबी सिंगर तलविंदर के साथ देखा गया। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें..

 

धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के बच्चों संग अपने रिश्ते पर हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी, सौतेले बेटे सनी देओल को लेकर कही बड़ी बात

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को निधन हो गया था। एक्टर के जाने के बाद परिवारों के बीच आपसी मतभेद देखने को मिले थे। दरअसल, उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बच्चों सनी देओल- बॉबी देओल और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने अलग-अलग प्रार्थना सभाएं आयोजित की थीं, जिस पर उनके पारिवारिक रिश्ते पर खूब सवाल उठे थे। इन सबके बीच हाल ही में हेमा मालिनी ने अपनी सौतन के बेटे को लेकर कुछ ऐसा कहा, जिसे सुन हर किसी को उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा

 

चिरंजीवी की 'माना शंकर वरप्रसाद गारू' देखने पहुंचा फैन, पड़ा दिल का दौरा, मौके पर तोड़ा दम

 साउथ सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘माना शंकर वरप्रसाद गारू’ 12 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसे लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं हैदराबाद के एक थिएटर से बेहद दुखद खबर सामने आई, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। थिएटर में फिल्म देखते वक्त चिरंजीवी के एक फैन की मौत हो गई।

सिंदूरदान से सात फेरों तक..नुपूर सेनन ने शेयर की अपनी हिंदू वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरें, कृति ने निभाए बड़ी बहन वाले सारे फर्ज
 
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन इन दिनों अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। एक्ट्रेस नूपुर ने 10 जनवरी को अपने बॉयफ्रेंड और सिंगर स्टेबिन बेन से क्रिश्चियन वेडिंग की और फिर 11 जनवरी को हिंदू रीति-रिवाज से सात फेरे लेकर शादी की। क्रिश्चियन वेडिंग के बाद नूपुर ने अपनी हिंदू वेडिंग की तस्वीरें भी फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर लगातार छाई हुई हैं। फैंस इन तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं।
   

प्रसिद्ध हिंदू गायक प्रलोय चाकी की बांग्लादेशी पुलिस कस्टडी में मौत, परिवार ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप
 
 
 बांग्लादेश के फेमस हिंदू गायक और बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी, अवामी लीग के प्रोलॉय चाकी की रविवार रात मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिंगर की मौत पुलिस हिरासत में रहते हुए राजशाही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई। प्रोलॉय के निधन के बाद उनके परिवार में भारी आक्रोश है और उनका इल्जाम है कि जेल में उन्हें अच्छी तरह से इलाज नहीं मिला, जिस वजह से उनकी मौत हो गई।हालांकि, जेल प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया है।

 

पंकज कपूर ने खरीदी Audi Q7, फैमिली संग कार की डिलीवरी लेते की तस्वीर आई सामने
 
 
मुंबई. बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर पंकज कपूर ने खुद को नए साल पर एक लग्जरी तोहफा दिया है। उन्होंने अपने लग्ज़री कार कलेक्शन में एक और शानदार गाड़ी जोड़ ली है। उन्होंने नई Audi Q7 खरीदी है, जिसकी एक फोटो सोशल मीडिया पर खूूब वायरल हो रही है। इस फोटो को देखने के बाद फैंस एक्टर को खूब बधाइयां दे रहे हैं।

 


बेड पर लेटी अप्सरा सी पत्नी को पिज्जा खिलाते नजर आए निक, हुस्न का कहर बरपाती पति के प्यार में खोईं दिखीं प्रियंका
 


एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 में शामिल हुई थी, जहां वह पति निक जोनस संग रेड कार्पेट पर जबरदस्त केमिस्ट्री बनाती नजर आई थीं और अपने ग्लैमरस लुक से हर किसी का ध्यान खींचती दिखीं थी। वहीं, इस अवॉर्ड शो में शामिल होने के बाद प्रियंका ने अपने पति संग नई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं, जहां वो अपनी बोल्डनेस और स्टाइलिश लुक से सबका दिल जीतती नजर आ रही हैं।

 

धर्म की राह से पीछे हटीं महाकुंभ की हर्षा रिछारिया, बोलीं-मैं मां सीता नहीं, जो अग्नि परीक्षा दूंगी
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हर्षा रिछारिया महाकुंभ के मेले के दौरान खूब सुर्खियों में आई थीं, जहां उनकी खूबसूरती की खूब तारीफें हुईं थीं। उनकी ब्लू आंखें और लंबे घने बालों ने लोगों का खूब ध्यान आकर्षित किया था। उन्हें महाकुंभ की सबसे खूबसूरत साध्वी कहा गया था। वहीं, अब इस साध्वी ने एक बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में उन्होंने ऐलान किया है कि वह धर्म की राह से पीछे हट रही हैं।


दिशा पाटनी को मिला नया प्यार? कृति की बहन की शादी में 5 साल छोटे सिंगर संग रोमांटिक होती दिखीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट गलियारों में चर्चा है कि दिशा को दोबारा प्यार मिल गया है। यह चर्चा तब तेज हुई जब उन्हें हाल ही में एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन की उदयपुर में हुई शादी के दौरान पंजाबी सिंगर तलविंदर के साथ देखा गया। शादी से सामने आए कुछ वीडियो और तस्वीरों में दिशा और तलविंदर बेहद करीब नजर आए, यहां तक कि दोनों हाथों में हाथ थामे भी दिखाई दिए। इसके बाद से ही दोनों की डेटिंग की अटकलें लगाई जाने लगीं।
 

 

अमेरिकी एक्ट्रेस ने खोली सिंगर करण औजला की पोल, कहा-निजी संबंध के बाद मुझे चुप..


 
फेमस पंजाबी गायक और फिल्म 'बैड न्यूज़' के हिट गाने 'तौबा तौबा' के सिंगर-रैपर करण औजला इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में अमेरिका में msgorimusic नाम से पहचानी जाने वाली आर्टिस्ट व एक्ट्रेस गोरी ने सिंगर पर धोखा देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आर्टिस्ट ने दावा किया है कि वह करण औजला के साथ एक प्राइवेट रिलेशनशिप में थीं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सिंगर की पहले से शादी हो चुकी है। जब उन्होंने इस रिश्ते को लेकर सवाल उठाने की कोशिश की तो उन्हें चुप कराया गया। इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब उन्होंने रेडिट पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। 

 

