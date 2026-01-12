Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिंदू रीति-रिवाज से शादी के बंधन में बंधे नूपुर-स्टेबिन, करीबी दोस्त संग नाम जोड़ने पर फूटा माही का गुस्सा..पढ़ें मनरोंजन जगत की बड़ी खबरें

हिंदू रीति-रिवाज से शादी के बंधन में बंधे नूपुर-स्टेबिन, करीबी दोस्त संग नाम जोड़ने पर फूटा माही का गुस्सा..पढ़ें मनरोंजन जगत की बड़ी खबरें

Edited By suman prajapati, Updated: 12 Jan, 2026 06:43 PM

read big news from the entertainment world

बी-टाउन कपल नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस ने 10 जनवरी को स्टेबिन संग अपने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी के बीच क्रिश्चियन वेडिंग की। वहीं, अब 11 जनवरी को यह कपल हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंध...

मुंबई. बी-टाउन कपल नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस ने 10 जनवरी को स्टेबिन संग अपने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी के बीच क्रिश्चियन वेडिंग की। वहीं, अब 11 जनवरी को यह कपल हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंध गया है। तो दूसरी तरफ जय भानुशाली संग तलाक के बाद लगातार सुर्खियों में बनी माही विज ने हाल ही में उन ट्रोलर्स की फटकार लगाई है, जो उनका नाम उनके दोस्त नदीम संग जोड़ रहे हैं। एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर कर ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए उनकी बोलती बंद की है। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनरोंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें..

 

 
प्रशांत तमांग के निधन से टूटीं पत्नी मार्था, बोलीं- जब उन्होंने हमें छोड़ा तो मैं उनके बगल में..
 
इंडियन आइडल 3 के विनर और सिंगर-एक्टर प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका रविवार, 11 जनवरी को निधन हो गया। यह दुखद खबर सोशल मीडिया पर आते ही फैंस और इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं, प्रशांत को खोने से उनकी बीवी मार्था एले भी बुरी तरह टूट गई है। इसके साथ ही उन्होंने पुष्टि की कि सिंगर की मौत प्राकृतिक थी, जो सोते समय हुई। प्रशांत के परिवार में उनकी पत्नी और बेटी हैं।


'तुम लोगों पर थूकती हूं..तलाक के बाद करीबी संग नाम जोड़ने पर फूटा माही का गुस्सा
टीवी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों एक्टर जय भानुशाली संग 15 साल की शादी टूटने की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। बीते दिनों जय और माही ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने तलाक की घोषणा की थी। वहीं, डिवॉर्स के बाद एक्ट्रेस ने बीते दिन एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें वह अपने दोस्त नदीम पर खुलकर प्यार लुटाती नजर आईं थीं और उसके लिए एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया था। यह पोस्ट देखने के बाद लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल करना शुरू कर दिया और कहा गया कि जय के बाद इस इंसान के प्यार में हैं। वहीं, अब तरह-तरह की बातें उठने के बाद माही विज ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए उनकी बोलती बंद की है।


हिजाब न पहनने पर ट्रोल करने वालों को सना मकबूल का करारा जवाब-छोटे कपड़े पहनना मेरी मर्जी, आप लोग..
 

और ये भी पढ़े

एक्ट्रेस और बिग बॉस ओटीटी 3 की विनर सना मकबूल इस वक्त चर्चा में हैं। दरअसल, हाल ही में सना को हिजाब न पहनने को लेकर ट्रोल किया गया, जिस पस एक्ट्रेस का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने खुलकर इस मामले में जवाब दिया और कहा कि उसकी मर्जी है कि वो हिजाब पहने या न।


दोस्त नदीम संग माही विज के लिंकअप की उड़ी खबरें तो अंकिता लोखंडे ने लगाई लताड़-कर्मा सब देख रहा है

टीवी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उनका जय भानुशाली से शादी के 15 साल बाद तलाक हो गया है, जिसके बाद यूजर्स एक्ट्रेस के हर नए पोस्ट पर नजरें टिकाए बैठे हैं और उनके हर पोस्ट का अपने मुताबिक मतलब निकाल रहे हैं। बीते दिन माही विज ने अपने दोस्त नदीम के लिए एक पोस्ट किया था, जिसके बाद लोगों ने एक्ट्रेस का उसके साथ नाम जोड़ना शुरू कर दिया। कहा गया कि माही उस शख्स संग प्यार में हैं। माही के खिलाफ ऐसी खबरें फैलते देख एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने सोशल मीडिया पर यूजर्स की फटकार लगाई।
 

बेटी वामिका के 5वें बर्थडे पर अनुष्का शर्मा का खास पोस्ट, लिखा-जो तुम्हें नहीं जानता, उस वर्जन में..
एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भले ही इन दिनों पर्दे से दूर है, लेकिन सोशल मीडिया पर वह खासी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में अनुष्का की लाडली वामिका शर्मा 5 साल की हो गई हैं। ऐसे में बेटी के बर्थडे के खास मौके पर एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया।
 

गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट पर पति निक संग छाईं प्रियंका, ब्लू गाउन के साथ डायमंड नेकपीस बना अट्रैक्शन पाइंट
ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का हर अंदाज अलग होता है। वो जहां भी जाती हैं, अपने प्रेजेंस से हमेशा सुर्खियां बटोरती हैं। हाल ही पीसी ने एक बार फिर इंटरनेशनल मंच पर भारत का नाम रोशन किया। बीती रात प्रियंका गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 के रेड कार्पेट पर अपने पति और  निक जोनास संग स्पॉट हुईं, जहां उन्होंने न सिर्फ अपनी केमिस्ट्री से सबका ध्यान खींचा, बल्कि अपने स्टाइलिश लुक से भी सबका दिल चुराती नजर आईं। अब निकयांका की ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं।

 

शमिता संग उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पहुंची शिल्पा शेट्टी, माथे पर तिलक लगाए महाकाल की भक्ति में डूबी दिखीं दोनों बहनें

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भगवान में खूब आस्था रखती हैं। उन्हें अक्सर पति, बच्चों और बहन के साथ मंदिरों में दर्शन करते देखा जाता है। अब हाल ही में शिल्पा ने इस साल की अपनी पहली यात्रा की। शनिवार को एक्ट्रेस अपनी बहन शमिता शेट्टी के साथ उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पवित्र आरती में भाग लिया। इस दौरान की उनकी झलकियां सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

क्रिश्चियन वेडिंग के बाद हिंदू रीति-रिवाज से शादी के बंधन में बंधे नूपुर-स्टेबिन, अब लाल जोड़े में दुल्हन बनीं कृति की बहन
 
बी-टाउन कपल नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस ने 10 जनवरी को स्टेबिन संग अपने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी के बीच क्रिश्चियन वेडिंग की। वहीं, अब 11 जनवरी को यह कपल हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंध गया है। कपल ने रविवार को पारंपरिक तौर तरीकों से सात फेरे लिए। हाल ही में उनकी हिंदू वेडिंग से एक झलक भी सामने आई है।

 
Bigg Boss फेम शिव ठाकरे ने रचाई गुपचुप शादी? ‘आखिरकार’ लिखकर किया सबको हैरान
बिग बॉस मराठी 2 फेम एक्टर शिव ठाकरे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और उनके पोस्ट्स को फैंस का खूब प्यार मिलता है। वहीं, हाल ही में शिव ठाकरे ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी पोस्ट शेयर की, जिसने उनके फैंस और इंडस्ट्री दोनों के बीच हलचल मचा दी। पोस्ट सामने आते ही अटकलें लगने लगीं कि क्या शिव ने गुपचुप शादी कर ली है। वहीं कुछ लोग इसे शादी नहीं, बल्कि किसी शूट या अपकमिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बता रहे हैं।

शादी के बाद पहली बार पति संग पहली बार स्पॉट हुईं नूपुर सेनन, हाथों में चूड़ा, गले में मंगलसूत्र..स्काइब्लू ड्रेस में दिखीं बेहद खूबसूरत


एक्ट्रेस नूपुर सेनन और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन 10 और 11 जनवरी को क्रिश्चियन और हिंदू रीति रिवाजों से शादी के बंधन में बंध गए हैं। कपल की यह शादी उदयपुर में परिवार और खास दोस्तों की मौजूदगी में हुई। हालांकि, अब शादी के सारे कार्यक्रम खत्म हो गए हैं और यह कपल शादी रचाकर अपने होमटाउन लौट आया है। हाल ही में शादी के बाद नूपुर और स्टेबिन को पहली बार एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से उनकी वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।
 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!