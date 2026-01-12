शादी के बाद पहली बार पति संग पहली बार स्पॉट हुईं नूपुर सेनन, हाथों में चूड़ा, गले में मंगलसूत्र..स्काइब्लू ड्रेस में दिखीं बेहद खूबसूरत

Main Menu

Edited By suman prajapati, Updated: 12 Jan, 2026 06:33 PM

nupur sanon spotted with her husband stabin for first time after their wedding

एक्ट्रेस नूपुर सेनन और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन 10 और 11 जनवरी को क्रिश्चियन और हिंदू रीति रिवाजों से शादी के बंधन में बंध गए हैं। कपल की यह शादी उदयपुर में परिवार और खास दोस्तों की मौजूदगी में हुई। हालांकि, अब शादी के सारे कार्यक्रम खत्म हो गए हैं...

 मुंबई. एक्ट्रेस नूपुर सेनन और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन 10 और 11 जनवरी को क्रिश्चियन और हिंदू रीति रिवाजों से शादी के बंधन में बंध गए हैं। कपल की यह शादी उदयपुर में परिवार और खास दोस्तों की मौजूदगी में हुई। हालांकि, अब शादी के सारे कार्यक्रम खत्म हो गए हैं और यह कपल शादी रचाकर अपने होमटाउन लौट आया है। हाल ही में शादी के बाद नूपुर और स्टेबिन को पहली बार एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से उनकी वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।
 
PunjabKesari

शादी के बाद पहली बार साथ दिखे नूपुर-स्टेबिन

शादी के बाद नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन को पहली बार एयरपोर्ट पर  स्पॉट किया गया। इस दौरान न्यूलीवेड नूपुर स्काइब्लू कलर के एथनिक आउटफिट में बेहद खूबसूरत लगीं। उनके हाथों में चूड़ा और गले में मंगलसूत्र उनके लुक को और भी निखारता दिका।  वहीं, स्टेबिन बेन व्हाइट कलर के आउटफिट में नजर आए और काफी हैंडसम लगे। 


वहीं, नूपुर और स्टेबिन के साथ इस दौरान उनकी बहन व एक्ट्रेस कृति सेनन भी साथ नजर आई और मल्टीकलर ड्रेस में दिखाई दीं। एयरपोर्ट पर स्टेबिन बेन को अपनी पत्नी का लगेज संभालते और ट्रॉली बैग लिए चलते देखा गया और नूपुर उनके पीछे-पीछे दिखाई दीं।
 
दो रीति-रिवाजों से हुई शादी

बता दें कि 10 जनवरी को नूपुर और स्टेबिन ने पहले क्रिश्चियन वेडिंग की थी, जिसमें नूपुर व्हाइट गाउन में नजर आईं और स्टेबिन ने भी उनसे मैच करता आउटफिट पहना था। इसके बाद कपल ने हिंदू रीति-रिवाजों से भी शादी की। हिंदू विवाह की तस्वीरों में नूपुर लाल जोड़े में दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत दिखीं। उनकी वरमाला और शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।
 

