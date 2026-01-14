रैपर बादशाह ने की UP के सीएम योगी से मुलाकात, तारीफ कर लिखा- दूर से देखने वाले उन्हें समझ नहीं पाते

Edited By suman prajapati, Updated: 14 Jan, 2026 05:45 PM
मुंबई. बॉलीवुड के फेमस रैपर और सिंगर बादशाह अक्सर किसी न किसी वजह को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में सिंगर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने योगी की सराहना भी की। बादशाह की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।
बादशाह ने अपने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर की है, उसमें वो मुलाकात के दौरान सीएम योगी को बुके भेंट करते नजर आ रहे हैं और उनके साथ बातचीत करते दिख रहे हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर आज एक शांति महसूस हुई। उनके चेहरे पर एक अलग ही रोशनी है, वो तेज जो शब्दों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता से आता है। उनमें जानवरों के प्रति गहरा प्रेम, इंसानों के लिए करुणा और जीवन का एकमात्र उद्देश्य देश की सेवा, धर्म की रक्षा और लोगों के लिए पूरा समर्पण दिखाई दिया।
उन्होंने लिखा, 'जो लोग उन्हें दूर से देखते हैं, वो बहुत कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन पास से मिलने पर पता चलता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं, बल्कि उनकी संवेदना है।'
बता दें, बादशाह दरअसल, गोरखपुर महोत्सव में शामिल होने के लिए उत्तरप्रदेश पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीएम योगी से भी मुलाकात की। वहीं, गोरखपुर महोत्सव में उनके अलावा भोजपुरी स्टार पवन सिंह, मैथिली ठाकुर समेत अन्य कई सितारे नजर आए।