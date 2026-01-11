Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • न्यूयॉर्क से लौटे रणवीर दीपिका ने एयरपोर्ट मारी स्टाइलिश एंट्री, हाथों में हाथ थामे दिखी 'दीपवीर' की जबरदस्त केमिस्ट्री

न्यूयॉर्क से लौटे रणवीर दीपिका ने एयरपोर्ट मारी स्टाइलिश एंट्री, हाथों में हाथ थामे दिखी 'दीपवीर' की जबरदस्त केमिस्ट्री

Edited By suman prajapati, Updated: 11 Jan, 2026 03:27 PM

ranveer deepika made stylish entry at airport as they returned from new york

बॉलीवुड कपल पिछले साल 2025 में अपने नए साल 2026 का स्वागत करने न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जहां दोनों ने खूब एंजॉय किया और फैंस संग तस्वीरें भी क्लिक करवाईं। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क में हाल ही में दीपिका ने अपने करीबी दोस्त की शादी भी अटेंड की। वहीं, अब...

मुंबई. बॉलीवुड कपल पिछले साल 2025 में अपने नए साल 2026 का स्वागत करने न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जहां दोनों ने खूब एंजॉय किया और फैंस संग तस्वीरें भी क्लिक करवाईं। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क में हाल ही में दीपिका ने अपने करीबी दोस्त की शादी भी अटेंड की। वहीं, अब लंबी छुट्टियों के बाद रणवीर सिंह और दीपिका अपने देश वापस लौट आए है। हाल ही में न्यूयॉर्क वेकेशन से लौटे दीपवीर को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं।

PunjabKesari

एयरपोर्ट लुक की बात करें तो इस दौरान रणवीर और दीपिका दोनों ही विंटर आउटफिट में नजर आए। हमेशा की तरह दोनों ने अपने फैशन सेंस से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

 

रणवीर सिंह ने डेनिम के साथ ब्लैक जैकेट पहनी। इसके साथ वह कैप और सनग्लासेस लगाए दिखे, जिसमें उनका लुक बेहद कूल और हैंडसम लगा। उनका कैजुअल लेकिन स्मार्ट स्टाइल फैंस को खूब पसंद आया।

PunjabKesari

 

वहीं दीपिका पादुकोण भी किसी से कम नहीं दिखीं। उन्होंने भी डेनिम और ब्लैक जैकेट कैरी क, जिसमें वह बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लगीं। दीपिका का सादगी भरा लेकिन क्लासी अंदाज हमेशा की तरह फैंस को खूब भाया।

PunjabKesari

 

एयरपोर्ट पर दोनों ने हाथों में हाथ डाले एक साथ एंट्री ली, जिससे कपल की जबरदस्त बॉन्डिंग दिखी। इस दौरान कपल ने पैपराजी को मुस्कुराते हुए पोज दिए।

PunjabKesari

 

जैसे ही उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, फैंस ने कमेंट्स और लाइक्स की बौछार कर दी। लोग कपल की केमिस्ट्री की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और उनके लुक्स को सोबर, स्टाइलिश और परफेक्ट बता रहे हैं।
 
काम की बात करें तो दीपिका पादुकोण जल्द ही फिल्म 'किंग' में शाहरुख खान के साथ नजर आएंगी। वहीं, उनके पति रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं। 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई यह फिल्म आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!