न्यूयॉर्क से लौटे रणवीर दीपिका ने एयरपोर्ट मारी स्टाइलिश एंट्री, हाथों में हाथ थामे दिखी 'दीपवीर' की जबरदस्त केमिस्ट्री

मुंबई. बॉलीवुड कपल पिछले साल 2025 में अपने नए साल 2026 का स्वागत करने न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जहां दोनों ने खूब एंजॉय किया और फैंस संग तस्वीरें भी क्लिक करवाईं। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क में हाल ही में दीपिका ने अपने करीबी दोस्त की शादी भी अटेंड की। वहीं, अब लंबी छुट्टियों के बाद रणवीर सिंह और दीपिका अपने देश वापस लौट आए है। हाल ही में न्यूयॉर्क वेकेशन से लौटे दीपवीर को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं।

एयरपोर्ट लुक की बात करें तो इस दौरान रणवीर और दीपिका दोनों ही विंटर आउटफिट में नजर आए। हमेशा की तरह दोनों ने अपने फैशन सेंस से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

रणवीर सिंह ने डेनिम के साथ ब्लैक जैकेट पहनी। इसके साथ वह कैप और सनग्लासेस लगाए दिखे, जिसमें उनका लुक बेहद कूल और हैंडसम लगा। उनका कैजुअल लेकिन स्मार्ट स्टाइल फैंस को खूब पसंद आया।

वहीं दीपिका पादुकोण भी किसी से कम नहीं दिखीं। उन्होंने भी डेनिम और ब्लैक जैकेट कैरी क, जिसमें वह बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लगीं। दीपिका का सादगी भरा लेकिन क्लासी अंदाज हमेशा की तरह फैंस को खूब भाया।

एयरपोर्ट पर दोनों ने हाथों में हाथ डाले एक साथ एंट्री ली, जिससे कपल की जबरदस्त बॉन्डिंग दिखी। इस दौरान कपल ने पैपराजी को मुस्कुराते हुए पोज दिए।

जैसे ही उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, फैंस ने कमेंट्स और लाइक्स की बौछार कर दी। लोग कपल की केमिस्ट्री की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और उनके लुक्स को सोबर, स्टाइलिश और परफेक्ट बता रहे हैं।



काम की बात करें तो दीपिका पादुकोण जल्द ही फिल्म 'किंग' में शाहरुख खान के साथ नजर आएंगी। वहीं, उनके पति रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं। 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई यह फिल्म आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है।

