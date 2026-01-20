EX पति पवन कल्याण और बच्चों को बनाया निशाना तो फूटा रेनू देसाई का गुस्सा, कहा- जितनी चाहे नेगेटिव बातें कर लो..

साउथ स्टार पवन कल्याण की एक्स वाइफ और एक्ट्रेस रेनू देसाई इस वक्त चर्चा में हैं। जहां बीते दिन सोमवार रेनू ने आवारा कुत्तों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना आपा खो दिया था, वहीं इस दौरान उन्होंने एक्स हसबैंड पवन...

मुंबई. साउथ स्टार पवन कल्याण की एक्स वाइफ और एक्ट्रेस रेनू देसाई इस वक्त चर्चा में हैं। जहां बीते दिन सोमवार रेनू ने आवारा कुत्तों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना आपा खो दिया था, वहीं इस दौरान उन्होंने एक्स हसबैंड पवन कल्याण और उनके बच्चों का जिक्र करने वाले ट्रोलर्स की भी क्लास लगाई थी। वहीं, अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक नए पोस्ट भी फिर से ट्रोलर्स की फटकार लगाई है।

रेनू ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह एक नाव में बैठी नजर आ रही हैं। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा- मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पास ना पिता हैं, ना मां, ना बड़ा भाई और ना पति।बिना किसी गलती के आप सब मुझ पर जो नफरत बरसाते हैं, मैं उसे शांति से देवी और महादेव के साथ साझा करती हूं। मुझे पता है कि वे मेरा दर्द सुनते हैं और मेरे आंसू देखते हैं।

उन्होंने आगे लिखा कि मैंने कभी भी पब्लिक में अपने पर्सनल राइट्स के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन मैं तब तक चीखती-चिल्लाती रहूंगी जब तक हर कोई यह ना समझ जाए कि कुछ आक्रामक कुत्तों की गलतियों के लिए सभी निर्दोष कुत्तों को मारना गलत है। आप मेरे बारे में चाहे जितनी नेगेटिव और नफरत भरी बातें कर लें, लेकिन बस याद रखें कि मैं किसके साथ अपना दर्द और आंसू बांट रही हूं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब रेणु देसाई स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जागरूकता फैलाने पर बात कर रही थीं। तभी वहां किसी व्यक्ति से उनकी तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनकी निजी जिंदगी को आड़े हाथ ले लिया और उनके पूर्व पति पवन कल्याण और बच्चों को निशाना बनाया। इस पर रेणु देसाई भड़क गई और उन्होंने सवाल किया कि किसी सामाजिक मुद्दे पर लड़ने का उनके निजी रिश्तों से क्या लेना-देना है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें सबक तब मिलेगा जब उनके बच्चों को कुत्ते काटेंगे, जिसे सुनकर रेनु का पारा और भी हाई हो गया।

बता दें, रेनू देसाई न सिर्फ एक एक्ट्रेस हैं, बल्कि वह एक स्टाइलिस्ट, निर्देशक, निर्माता और पूर्व मॉडल भी हैं जो तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं।