बहन की शादी से लौटते वक्त चढ़ा कृति का पारा, पैपराजी ने की बॉयफ्रेंड संग कैप्चर करने की कोशिश तो एक्ट्रेस ने दिखाए तेवर

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन हाल ही में अपनी छोटी बहन नूपुर सेनन की शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंची थीं, जहां उन्होंने अपनी मौजूदगी और लुक्स को लेकर खूब लाइमलाइट चुराई। वहीं, शादी के बाद अब कृति अपनी फैमिली और न्यूलीवेड कपल संग मुंबई लौट आई...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन हाल ही में अपनी छोटी बहन नूपुर सेनन की शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंची थीं, जहां उन्होंने अपनी मौजूदगी और लुक्स को लेकर खूब लाइमलाइट चुराई। वहीं, शादी के बाद अब कृति अपनी फैमिली और न्यूलीवेड कपल संग मुंबई लौट आई हैं। हालांकि, वहां से लौटते वक्त उनका गुस्सा पैपराजी पर फूट पड़ा। एयरपोर्ट से कृति का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।





उदयपुर से लौटते वक्त कृति सेनन अपनी फैमिली और कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया संग एयरपोर्ट पर नजर आईं। जैसे ही पैपराजी ने उन्हें अपने कैमरे में कैद करने की लिए उनकी ओर कैमरा घुमाया तो वह असहज हो गईं और नाराजगी जाहिर करते हुए पैप्स को इशारों में फोटो और वीडियो न बनाने के लिए मना किया। इस दौरान उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आया, जो कैमरे में कैद हो गया। वहीं कबीर बहिया भी स्थिति को संभालते हुए वहां से आगे बढ़ते दिखाई दिए।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

कृति सेनन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो सामने आते ही यूजर्स के रिएक्शन भी आने लगे। कुछ लोगों ने कृति के व्यवहार को गलत ठहराया तो कुछ ने उनकी प्राइवेसी का समर्थन किया। कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि अगर कैमरों से दिक्कत है तो पब्लिक जगहों पर सतर्क रहना चाहिए, वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सेलेब्रिटीज को हर वक्त कैमरे के सामने रहने की मजबूरी झेलनी पड़ती है।

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी

बता दें कि कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने अपने लॉन्गटर्म बॉयफ्रेंड और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन के साथ उदयपुर में शादी रचाई है। कपल ने पहले क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी की और इसके बाद हिंदू परंपराओं के अनुसार सात फेरे लिए। यह शादी तीन दिनों तक चले भव्य समारोहों के साथ संपन्न हुई, जिसमें परिवार और करीबी दोस्तों के अलावा कई सेलेब्रिटीज ने भी शिरकत की।