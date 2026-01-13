Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बहन की शादी से लौटते वक्त चढ़ा कृति का पारा, पैपराजी ने की बॉयफ्रेंड संग कैप्चर करने की कोशिश तो एक्ट्रेस ने दिखाए तेवर

बहन की शादी से लौटते वक्त चढ़ा कृति का पारा, पैपराजी ने की बॉयफ्रेंड संग कैप्चर करने की कोशिश तो एक्ट्रेस ने दिखाए तेवर

Edited By suman prajapati, Updated: 13 Jan, 2026 02:25 PM

paparazzi tried to capture kriti sanon with her boyfriend actress got angry

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन हाल ही में अपनी छोटी बहन नूपुर सेनन की शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंची थीं, जहां उन्होंने अपनी मौजूदगी और लुक्स को लेकर खूब लाइमलाइट चुराई। वहीं, शादी के बाद अब कृति अपनी फैमिली और न्यूलीवेड कपल संग मुंबई लौट आई...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन हाल ही में अपनी छोटी बहन नूपुर सेनन की शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंची थीं, जहां उन्होंने अपनी मौजूदगी और लुक्स को लेकर खूब लाइमलाइट चुराई। वहीं, शादी के बाद अब कृति अपनी फैमिली और न्यूलीवेड कपल संग मुंबई लौट आई हैं। हालांकि, वहां से लौटते वक्त उनका गुस्सा पैपराजी पर फूट पड़ा। एयरपोर्ट से कृति का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

PunjabKesari


 
उदयपुर से लौटते वक्त कृति सेनन अपनी फैमिली और  कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया संग एयरपोर्ट पर नजर आईं। जैसे ही पैपराजी ने उन्हें अपने कैमरे में कैद करने की लिए उनकी ओर कैमरा घुमाया तो वह असहज हो गईं और नाराजगी जाहिर करते हुए पैप्स को इशारों में फोटो और वीडियो न बनाने के लिए मना किया। इस दौरान उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आया, जो कैमरे में कैद हो गया। वहीं कबीर बहिया भी स्थिति को संभालते हुए वहां से आगे बढ़ते दिखाई दिए।

 

और ये भी पढ़े

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

कृति सेनन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो सामने आते ही यूजर्स के रिएक्शन भी आने लगे। कुछ लोगों ने कृति के व्यवहार को गलत ठहराया तो कुछ ने उनकी प्राइवेसी का समर्थन किया। कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि अगर कैमरों से दिक्कत है तो पब्लिक जगहों पर सतर्क रहना चाहिए, वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सेलेब्रिटीज को हर वक्त कैमरे के सामने रहने की मजबूरी झेलनी पड़ती है।  

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी

बता दें कि कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने अपने लॉन्गटर्म बॉयफ्रेंड और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन के साथ उदयपुर में शादी रचाई है। कपल ने पहले क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी की और इसके बाद हिंदू परंपराओं के अनुसार सात फेरे लिए। यह शादी तीन दिनों तक चले भव्य समारोहों के साथ संपन्न हुई, जिसमें परिवार और करीबी दोस्तों के अलावा कई सेलेब्रिटीज ने भी शिरकत की। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!