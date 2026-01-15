Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पत्नी संग शादी की 22वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे पंकज त्रिपाठी, मृदुला ने पति को दोस्त बताते हुए लुटाया प्यार

पत्नी संग शादी की 22वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे पंकज त्रिपाठी, मृदुला ने पति को दोस्त बताते हुए लुटाया प्यार

Edited By suman prajapati, Updated: 15 Jan, 2026 04:29 PM

pankaj tripathi celebrating 22nd wedding anniversary with wife mridula tripathi

मिर्जापुर वेब सीरीज फेम पंकज त्रिपाठी की आज वेडिंग एनिवर्सरी है। 15 जनवरी को एक्ट्रेस को पत्नी मृदुला त्रिपाठी संग शादी के 22 साल हो गए है। इस मौके पर दोनों के दिल एक दूसरे के लिए प्यार से भरे हुए हैं। वहीं, मृदुला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर...

मुंबई. मिर्जापुर वेब सीरीज फेम पंकज त्रिपाठी की आज वेडिंग एनिवर्सरी है। 15 जनवरी को एक्ट्रेस को पत्नी मृदुला त्रिपाठी संग शादी के 22 साल हो गए है। इस मौके पर दोनों के दिल एक दूसरे के लिए प्यार से भरे हुए हैं। वहीं, मृदुला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टर संग कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं और उन पर प्यार लुटाया है।
 
शादी की 22वीं सालगिरह पर मृदुला त्रिपाठी ने पति पंकज त्रिपाठी के संग कई तस्वीरें शेयर की, जिसमें दोनों की प्यार भरी केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। इन तस्वीरों को शेयर कर मृदुला ने कैप्शन में लिखा, ‘सालगिरह मुबारक हो दोस्त।’ 


शेयर की गई तस्वीरों में कभी मृदुला अपने पति के कंधे पर सिर रख सोती नजर आ रही हैं तो कभी उकने साथ जबरदस्त पोज देती दिख रही हैं। 

फैंस कपल की इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट कर उन्हें सालगिरह की बधाई भी दे रहे हैं।
बता दें, पंकज त्रिपाठी ने साल 2004 में पत्नी मृदुला संग शादी रचाई थी। इसके बाद साल 2006 में दोनों ने अपनी बेटी आशी का स्वागत किया। पंकज कई बार बता चुके हैं कि मृदुला ने कैसे मुश्किल वक्त में भी हर वक्त उनका साथ दिया।

और ये भी पढ़े

काम की बात करें तो पंकज त्रिपाठी आखिरी बार फिल्म ‘मेट्रो इन दिनों’ में देका गया था। वहीं, अब वे जल्द ही ‘पारिवारिक मनु रंजन’ और ‘मिर्जापुर द फिल्म’ में नजर आएंगे।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!