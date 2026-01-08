Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • नूपुर सेनन की शादी के लिए उदयपुर पहुंचा परिवार, बॉयफ्रेंड संग नजर आईं कृति, एयरपोर्ट पर ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत

नूपुर सेनन की शादी के लिए उदयपुर पहुंचा परिवार, बॉयफ्रेंड संग नजर आईं कृति, एयरपोर्ट पर ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत

Edited By suman prajapati, Updated: 08 Jan, 2026 11:54 AM

nupur sanon family arrived in udaipur for her wedding kriti seen with bf

एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन अब अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही हैं। नूपुर जल्द ही मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन संग शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। दोनों की शादी को लेकर काफी समय से चर्चाएं चल रही थीं और अब यह फैमिली रॉयल वेडिंग...

मुंबई. एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन अब अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही हैं। नूपुर जल्द ही मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन संग शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। दोनों की शादी को लेकर काफी समय से चर्चाएं चल रही थीं और अब यह फैमिली रॉयल वेडिंग के लिए उदयपुर रवाना हो गई है।

11 जनवरी को उदयपुर में होगी शाही शादी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी 11 जनवरी को उदयपुर के आलीशान फेयरमोंट पैलेस होटल में संपन्न होगी। शादी से पहले की रस्में 9 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। कपल और उनके परिवार के सदस्य बुधवार शाम करीब 6 बजे चार्टर फ्लाइट से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे, जहां ढोल-नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया।

 

और ये भी पढ़े

शादी के लिए उदयपुर पहुंचा सेनन परिवार

नूपुर की शादी में शामिल होने के लिए पूरा सेनन परिवार उदयपुर पहुंच चुका है। शादी के कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन भी पहुंची हैं। कृति को मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के साथ स्पॉट किया गया। इसके बाद दोनों उदयपुर रवाना हुए। एयरपोर्ट पर कृति सेनन डेनिम जींस और ब्लैक ब्लेजर में स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं और उन्होंने पैपराजी को पोज भी दिए।

 

एयरपोर्ट पर मंगेतर संग दिखीं नूपुर

मुंबई के कलिना एयरपोर्ट पर नूपुर सेनन अपने होने वाले पति स्टेबिन बेन के साथ नजर आईं। दोनों ने मुस्कुराते हुए मीडिया के सामने पोज दिए। 

निजी अंदाज में होगी शादी

बता दें, नूपुर सेनन की शादी में केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री से भी चुनिंदा मेहमानों को ही न्योता दिया गया है। कपल ने शादी को पूरी तरह निजी रखने का फैसला किया है, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं।

हालांकि, शादी के बाद इंडस्ट्री के दोस्तों और करीबी लोगों के लिए 13 जनवरी को मुंबई में एक भव्य रिसेप्शन पार्टी आयोजित की जाएगी।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!